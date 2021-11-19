CHP’li Ekrem’den ‘tefeci’ düzen

Pandemi döneminde toplu ulaşımı kitlesel bulaşıma çeviren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İETT’ye hizmet veren özel halk otobüslerinin ödemelerini yaklaşık 4 aydır yapmadığı ortaya çıktı. İmamoğlu’nun, Otobüs A.Ş’ye bağlı erguvan renkli toplu taşıma otobüslerinin birikmiş ücretini ödemediği gibi alacaklarını tahsil edemedikleri için İBB iştiraki Enerji A.Ş’den aldıkları akaryakıtın parasını zamanında ödeyemeyen otobüs sahiplerinin borçlarına ise yüzde 2 faiz uyguladığı belirtildi.

Korkudan sesleri çıkmıyor

Geçtiğimiz günlerde Ataşehir’de kaza yapan bir otobüsün fren sisteminde arıza olduğu ve işletmecinin İBB’den ödeme alamadığı için aracının bakımını yaptıramadığı ifade edilirken bazı otobüs sahiplerinin ise borç sarmalı içerisinde oldukları halde ruhsatlarının iptal edilmesinden korktukları için sessiz kalıyor. Özel halk otobüsü işletmecileri yapılan özel sohbetlerde her işletmecinin İBB’den ortalama 150 ile 200 bin TL arasında alacağı olduğunu doğrularken, Enerji A.Ş.’nin borçlarına karşılık her ay %2’lik faiz işlettiğini de kabul ettiler.

İBB sorumuzu cevapsız bıraktı

Öte yandan, otobüs sahiplerinin borçlarına karşılık yüzde ikilik faiz işletilip işletilmediğini sorduğumuz İBB iştiraki Enerji A.Ş. şirketinin Banu isimli yetkilisi ise, konu hakkında gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra dönüş yapacağını söylediği halde haber yayına hazırlandığı süreç içerisinde herhangi bir geri dönüş gerçekleştirmedi.

AK Parti 15 günde bir ödüyordu

İmamoğlu yönetiminin zulmünü gazetemize değerlendiren İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, “Özel Halk Otobüsleri camiası AK Parti döneminde 15 günde bir ödemeler hesaplarına yatardı. Fakat yeni yönetimle ödemeler 3-4 aylık vadelere uzadı. Yani bir halk otobüsü işletmecisi yapmış olduğu çalışmanın ödemesini aylar sonra alıyor. Bu da ciddi manada maddi sıkıntıya sebep oluyor. Birçok otobüs işletmecisi şoförlerinin maaşını ödeyemeyecek hale geldi. İmkânsızlıklardan dolayı araçlarının bakım ve onarımını yapamıyorlar. Hatta akaryakıtlarını bile alamayacak duruma düştüler. Böyle giderse yarın öbür gün kontak kapatma karşı karşıya kalabilirler. Halk otobüsleri kontak kapatırsa İstanbul’da toplu ulaşım felç olur. Vatandaş mağdur olur” ifadelerini kullandı.

“Faiz uygulandığı bize de ulaştı”

Bir taraftan ödemelerin aylarca geciktiği diğer taraftan da akaryakıt borçları için esnafa faiz uygulandığı bilgisinin kendilerine de ulaştığını kaydeden Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Otobüs A.Ş’ye hizmet veren erguvan renkli halk otobüsü esnafının aldığı akaryakıtın aylık ödemesi aksadığı zaman vade farkı olarak yüzde 2’lik bir faiz işletildiği bilgisi bize de geldi. Bunu otobüs işleten camia ile görüştüğümüz zaman bu bilgiyi doğruladılar. Maalesef hem ödemeleri aylarca geciktiriyorlar hem de geciken akaryakıt ödemelerinden faiz alıyorlar. Bu tutum CHP’li İBB yönetimin hem vatandaşa hem de esnafa bakışını gösteren net tablodur.”