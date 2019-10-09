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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den skandal propaganda! Gezi organizatörü Osman Kavala'yı ayakta alkışladılar

Seçim zamanı liyakat lafını ağzından düşürmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de bir Gezi skandalı daha patlak verdi. İBB’nin Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlediği organizasyonda Gezi Parkı'nda başlayan darbe kalkışmasının organizatörü Osman Kavala'nın propagandası yapıldı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 09:14

CHP'liİstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yaptığı skandalların ardı arkası kesilmiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Dayanışma üyesi ve Gezi Davası sanıklarından Tayfun Kahraman’ı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirerek Gezi kalkışmasına verdiği desteği gözler önüne sermişti. Bu sefer de İBB’nin Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlediği organizasyonda Gezi Parkı'nda başlayan darbe kalkışmasının organizatörü Osman Kavala'nın propagandası yapıldı.

Gezicilere kadro kıyağı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin skandalları hız kesmeden devam ediyor. İşçi kıyımları ve art arda gelen zamların ardından bu sefer de Gezi kalkışması sanıklarına verdikleri destekle gündeme oturdular.

Geçtiğimiz haftalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Davası sanıklarından Tayfun Kahraman'ı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirerek Gezi kalkışmasına verdiği desteği açıkça ortaya koymuştu.

Ayakta alkışladılar

CHP'li İBB tarafından Gezi kalkışmasına verilen açık destek bir adım daha ileri götürülerek Gezi Parkında başlayan darbe kalkışmasının finansörü Osman Kavala'nın propagandası yapıldı.

İBB tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen bir organizasyonda Gezi'nin organizatörü olarak bilinen tutuklu Osman Kavala'nın fotoğrafı ekrana yansıtılarak alkışlandı.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 09:14
  1. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  3. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  4. Taksim Dayanışma
  5. Gezi Davası
  6. Tayfun Kahraman
  7. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı
  8. Gezi kalkışması
  9. Cemal Reşit Rey Konser Salonu
  10. Gezi Parkı
  11. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  12. Osman Kavala

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