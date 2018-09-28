CHP'li Canbaz Hz. Peygamber'e hakaret etti!

GKT üyesi Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (KİHMED) Başkanı Sabahattin Yamak, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, TÜMSİAD Şube Başkanı Abdulkadir Yılmaz ile dernek temsilcileri ve Avukat Halit Çokan, Kocaeli Adliyesi önünde bir araya geldi.

Avukat Çokan ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP'li Meclis Üyesi Fevzi Canbaz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusu dilekçesini verdi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ HZ. PEYGAMBER'E HAKARET ETTİ

Daha sonra grup adına açıklama yapan Çokan, Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Fevzi Canbaz'ın, 26 Eylül'de sosyal paylaşım sitesi hesabından, Hazreti Peygamber ile ilgili son derece çirkin ve seviyesiz ifadeler paylaştığını, bu ifadeleri okuyan ve duyan Peygamber sevdalısı vatandaşların derin bir infiale, öfke ve üzüntüye kapıldığını söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Fevzi Canbaz'ın içeriği suç olan bu paylaşımını yargı mercilerine taşıdıklarını anlatan Çokan, "Sayın Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçemizi sunduk. Bu şahsın habis iftiralarının hesabını yargı önünde verip cezalandırılmasını sağlayıncaya kadar bu haklı şikayetimizin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

KAYNAK: AA