0553 313 94 23

CHP'li Canbaz Hz. Peygamber'e hakaret etti!

Körfez Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Canbaz hakkında, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

28 Eylül 2018 Cuma 22:07
CHP'li Canbaz Hz. Peygamber'e hakaret etti!

GKT üyesi Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (KİHMED) Başkanı Sabahattin Yamak, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, TÜMSİAD Şube Başkanı Abdulkadir Yılmaz ile dernek temsilcileri ve Avukat Halit Çokan, Kocaeli Adliyesi önünde bir araya geldi. 

Avukat Çokan ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP'li Meclis Üyesi Fevzi Canbaz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusu dilekçesini verdi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ HZ. PEYGAMBER'E HAKARET ETTİ

Daha sonra grup adına açıklama yapan Çokan, Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Fevzi Canbaz'ın, 26 Eylül'de sosyal paylaşım sitesi hesabından, Hazreti Peygamber ile ilgili son derece çirkin ve seviyesiz ifadeler paylaştığını, bu ifadeleri okuyan ve duyan Peygamber sevdalısı vatandaşların derin bir infiale, öfke ve üzüntüye kapıldığını söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Fevzi Canbaz'ın içeriği suç olan bu paylaşımını yargı mercilerine taşıdıklarını anlatan Çokan, "Sayın Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçemizi sunduk. Bu şahsın habis iftiralarının hesabını yargı önünde verip cezalandırılmasını sağlayıncaya kadar bu haklı şikayetimizin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:07
  1. Kocaeli
  2. chp
  3. hakaret
  4. Hz Muhammed
  5. hz peygamber
  6. Fevzi Canbaz
  7. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sergey Lavrov'dan Filistin açıklaması
    1. Sergey Lavrov'dan Filistin açıklaması
    2. ABD'de savaş uçağı düştü!
    3. Denizli'de banka kartlarını..
    4. İstanbul için çok kuvvetli yağış uyarısı
    5. Alkollü olarak polis memuruna çarpan..
    6. Bursa'da odun yüklü TIR'daki yangını,..
    7. Rusya’da Türkiye yılı hazırlıkları
    8. Terim'den Süper Lig'de bir ilk!
    9. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    10. Kamuda yeni dönem başlıyor! Yetenek..
    11. Cimbom çok zorlandı!
    12. Fenerbahçe-S.Trnava maçı biletleri..
    13. İstanbullular yarın bu yollar trafiğe..
    14. CHP'li Canbaz Hz. Peygamber'e hakaret..
    15. İzmir ile ilgili flaş açıklama! 2..
    16. TFF, 3 takıma 3'er puanını sildi!
    17. İnterpol'ün aradığı fuhuş baroniçesi..
    18. Kasırga uyarısı maçları iptal ettirdi!
    19. Terörist Nazik'in ifadesi ortaya çıktı
    20. Oktay'ın annesinin cenazesi yarın..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri