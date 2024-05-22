CHP'li büyükşehir belediye çıldırdı: 2 şarkıcıya 11 milyon TL!

Süleymanpaşa'da 19 Mayıs Gençlik Festivali kapsamında CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 milyon liralık yapılan harcama tepki çekti.

Tekirdağ Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Necmi Işıksal, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı dudak uçuklatan harcamayı eleştirdi ve “19 Mayıs konserleri olmasın demiyoruz, ancak ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak daha dikkatli harcamalar yapılmalı” dedi.

Tekirdağ Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, özellikle ekonomik koşulların zorlayıcı olduğu bugünlerde, belediyenin halkın vergi ödemeleri ve yüksek su faturaları gibi konularda zorlandığını belirtti.

Konserin toplam maliyetinin 10-11 milyon TL arası olduğunu ve bunun bir şarkıcıya olan ödemelerle daha da yükseldiğini ifade eden Işıksal, konserin daha mütevazi bir bütçeyle de gerçekleştirilebileceğini savundu.

Tekirdağ'daki diğer başka ilçelerle karşılaştırma yaparak, Çerkezköy ve Çorlu'da buna benzer etkinliklerin çok daha düşük maliyetlerle yapıldığını dile getiren Işıksal, Süleymanpaşa'da gerçekleştirilen festivalin maliyetine tepki gösterdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Işıksal ayrıca, gençlerin işsizlik ve yurt dışına göç etme sorunları da dahil olmak üzere, pek çok mevcut soruna işaret etti ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel yatırımların öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

Işıksal, eleştirilerinin sonunda genel olarak ülkenin ekonomik koşullarına uygun etkinliklerin planlanmasını tavsiye ettiği ve gazetecilik görevlerinin halkın sesini duyurmak olduğunu belirtti.

IŞIKSAL: VERGİLERİNİ ÖDE ÇÜNKÜ 2 ŞARKICIYA 11 MİLYON ÖDEMEMİZ VAR

Tekirdağ Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Necmi Işıksal, sosyal medya hesabından CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Candan Yüceer'i eleştirerek şunları söyledi:

"Heyyy Tekirdağlılar! Emlak, çöp vergilerini ve su paralarını lütfen gününde ödeyin.

İki gecede iki şarkıcıya 11 milyon TL ödeyecekler. Şimdilik Kadir Albayrak’tan kalan paracıklarla dönüyorlar ama ileride paraya sıkışabiliriz.

Emekli kardeşim porsiyonları küçült ve vergilerini ödemeyi unutma, esnaf kardeşim siftah yapamasan da vergilerini öde, çünkü bizim iki şarkıcıya 11 milyon TL ödememiz var.

Dedik ya; şimdilik Kadir Albayrak’tan kalan para ile idare ediyoruz ama ileriki tarihlerde para gerekecek.

Lütfen kemerleri azcık da belediye için sıkın.

Su faturalarına yüzde 50 indirim sözü mü verdi? Havada bulut sen o sözü unut…"

"DAHA MAKUL BİR RAKAMA KONSER YAPILAMAZ MIYDI?"

Işıksal, bir başka paylaşımında eleştirilerine şu ifadelerle devam etti:

"Halk, belediyeye imar çöp vergilerini öderken büyük sıkıntı yaşıyor.

Halk, bu şehirde Türkiye’nin en pahalı su faturalarını öderken büyük sıkıntı çekiyor.

Bu konser 10-11 milyon arasında değil de daha makul bir rakama yapılamaz mıydı?

Şımarık bir şarkıcıya 4 milyon 250 bin TL + KDV + Rider + özel istekler için toplamda 7 milyon ödenmesi ve iki gece fest maliyeti 10-11 milyon arasında bir rakamı bulması sizce çok mu doğru?

Örneğin; Süleymanpaşa konseri nedeniyle uzun bir süre ülkenin gündemine oturan Melek Mosso ayarında ki onlarca şarkıcı sadece 1 milyon 200 bin TL fiyata çıkabiliyorlarken onca fiyat o şımarık şarkıcıya neden verildi?

Nüfusu Süleymanpaşa’dan daha büyük olan Çerkezköy’de ve Çorlu’da bu maaliyet 3 - 4 milyonu geçmezken bizde harcanan 10- 11 milyon arasındaki rakamlara yazık değil mi?

Süleymanpaşa’nın nüfusundan Çorlu nüfusu çok daha yüksek iken ve harcadığı para çokta mukuldü.

Tekirdağ’ın Candanı’nın yeni atadığı kültür daire başkanı Ayça Albayraktar’a ait Süleymanpaşa’da ki organizasyon için neden bu kadar çok para harcandı?

Festival yaptığınız gençler işsiz, gençler bu ülkeyi terk ediyor.

Gençler tabiki eğlenecek buna hakları var ancak okuyan gençlerimizin barınacak yurtlara daha çok ihtiyacı var.

Kent lokantalarına daha fazla ihtiyacı var.

Sosyal kültürel alanlara daha fazla ihtiyacı var.

Örneğin Edirne’de Çorlu’da 1000 kişilik kültürel etkinlikler salonları varken Tekirdağ’ın kalbi Süleymanpaşa’da 300 kişilik Yahya Kemal Kültür Merkezi dışında bir yerimiz yok.

Ezcümle: Şımarık bir şarkıcınında yer aldığı bu festival günümüzün ekonomik koşullarına hiç yakışmadı.

Bu işler tabiki yapılmalıdır ancak ülkenin ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Tekirdağ’ımızı yönetmeye aday mesai saatlerinde bile hiç ayrılmayan Tekirdağ’ın Candanı ve değerli eşine tavsiyemdir.

Biz gazetecilere sadece uyarmak ve vatandaşın sesini size duyurmak düşüyor.

İster uyarsınız ister uymazsınız.

Nasıl olsa millet son sözü sandıkta söylüyor."

Kaynak: Haber7