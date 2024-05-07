CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey aile saltanatını ilan etti! Yeğenim taş mı yesin

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketi BURKENT'e yönetim kurulu başkanı yaptı. Bozbey, geçtiğimiz hafta da baldızı Sezen Uğur'u sosyal hizmetlere atamıştı.

CHP'li belediyelerde akraba atamaları sürüyor. Sarıyer, Çankaya, Buca, Ataşehir, İzmir Büyükşehir'in ardından bir atama da Bursa'dan geldi. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden BURKENT'e (Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.) yönetim kurulu başkanı olarak atadı.

BALDIZI DA DAİRE MÜDÜRÜ

Furkan Bozbey, Instagram'dan kendisinin de bulunduğu, BURKENT'in yeni yönetim kurulunu ve Mustafa Bozbey'in fotoğraflarını paylaşarak 'BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun' diye yazdı. Atama Yeğen Bozbey'in sosyal medya hesabına "BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı" notunu düşmesiyle ortaya çıktı.

Bozbey gelen tepkiler sonrası ifadeyi sildi. Başkan Bozbey, baldızı olan Sezen Uğurlu'yu daire başkanı olarak atamıştı. Konuyla ilgili olarak Sözcü'ye açıklama yapan Bozbey, "Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu yerler. Furkan Bozbey'in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ mimarlık mezunu genç, 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" dedi. Bozbey daha sonra 'yeğen ataması'nı kabul etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

EŞ-DOST ATAMALARINA DEVAM

Sarıyer Belediyesi: CHP'li Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkanvekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü olarak atamıştı.

Çankaya Belediyesi: Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Buca Belediyesi: CHP Buca İlçe Başkanı Özgür Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak atanmıştı.

Menteşe Belediyesi: CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u, yardımcısı yapmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Başkan Cemil Tugay başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Karabağlar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yapan CHP Malatya milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe almıştı.

Ataşehir Belediyesi: Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Övür Adıgüzel'in Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı iddia edilmişti. Söz konusu iddia yalanlanırken eş Adıgüzel'in hali hazırda Kadıköy Belediyesi'nde müdür olarak görev yaptığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Akşam