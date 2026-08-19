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Dünya Biri füze fırlattı ama kim? İddiaları kabul etmediler
Dünya

Biri füze fırlattı ama kim? İddiaları kabul etmediler

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Biri füze fırlattı ama kim? İddiaları kabul etmediler

BAE’nin İran’dan fırlatıldığını açıkladığı iki balistik füze bölgede yeni bir tartışma başlattı. Tahran yönetimi suçlamayı kesin bir dille reddederken füzelerin kim tarafından ateşlendiği belirsizliğini koruyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında balistik füze gerilimi yaşanıyor. BAE Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran topraklarından geldiği öne sürülen iki balistik füzeyi tespit ettiğini açıklarken Tahran yönetimi iddiaları kabul etmedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yayımladığı yazılı açıklamada füzelerin İran’dan fırlatıldığı yönündeki suçlamayı reddetti.

BAE'nin İran topraklarından ülkeye doğru füze fırlatıldığı yönündeki açıklamasını reddeden Bekayi, "ABD ve İsrail'in bölgesel barış ve güvenliğe karşı eylemleri ile özellikle de çok sayıda 'sahte bayrak' operasyonu geçmişleri nedeniyle bölgedeki tüm tarafların İran'a karşı asılsız suçlamalarda bulunmaktan kaçınmalarını" talep etti.

Bekayi, BAE'nin İran'a yönelttiği suçlamaların, "iyi komşuluk ilkesine aykırı olduğunu ve bölge ülkeleri arasında güveni güçlendirme ve bölgedeki güvensizliğin tırmanmasını önleme yönündeki devam eden çabalara zarar verdiği" değerlendirmesinde bulundu.

BAE Savunma Bakanlığı, dün hava savunma sistemlerinin İran'dan ülkeye doğru gelen 2 balistik füze tespit ettiğini bildirmişti. Savunma Bakanlığı, daha sonraki açıklamasında "İran'dan geldiği tespit edilen 2 balistik füzenin deniz trafiğini hedef aldığını ve denize düştüğünü" duyurmuştu.

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