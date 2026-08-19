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Aktüel Avukatlık ücretinde emsal karar!
Aktüel

Avukatlık ücretinde emsal karar!

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Avukatlık ücretinde emsal karar!

Yargıtay, düşük bedelli davalarda hükmedilen avukatlık vekalet ücretlerine ilişkin önemli bir karara imza attı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, vekalet ücretinin dava değerini aşamayacağına bir kez daha hükmetti.

Yargıtay, düşük bedelli davalarda hükmedilen avukatlık vekalet ücretlerine ilişkin önemli bir karara imza attı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, vekalet ücretinin dava değerini aşamayacağına bir kez daha hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara konu olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan kira anlaşmazlığıyla başladı. Ev sahibi, kira bedellerini uzun süre eşinin hesabı üzerinden tahsil etti. Daha sonra kira bedelini yetersiz bulan ev sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık çıktı.

Ev sahibinin eşi, taşınmazın kendisine ait olmadığını belirterek tahsil ettiği kira bedellerini iade etmek istedi. Yaşanan gelişmelerin ardından kiracı, daha önce yaptığı ödemelerin iadesini talep ederek dava açtı.

Sulh Hukuk Mahkemesi davayı reddederken, karar Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz edildi.

 

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, davanın istirdat davası şartlarını taşımadığı gerekçesiyle reddedilmesini hukuka aykırı buldu. Yüksek Mahkeme, hakimlerin tarafların taleplerinin hukuki niteliğini gözetmesi ve fazla ödemenin iadesine ilişkin talebi buna göre değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Yargıtay ayrıca yerel mahkemenin 9 bin 822 liralık dava değerine karşılık 18 bin lira vekalet ücretine hükmetmesini de bozma nedeni saydı.

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Yorumlar

TURAN ŞAHİN

mehmet şimşek bir de bunlara el atsın.avukatlar belge düzenlemiyor asgari den vergi veriyor.hepsinin altın da son model lüx araçlar var.elit yerlerde yaşıyorlar.
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