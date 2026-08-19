Sürücüler dikkat! TEM Otoyolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 19 Ağustos’ta hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı-Dilovası Kavşağı Kesimi arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yoluna aktarılmıştır. (Çalışmalar 7/24 gün/saat esasına göre yapılmaktadır.)

Anadolu Otoyolunun Dörtdivan Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı Kesimi 2-5.km.leri arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. (1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara istikameti)

Aydın-Denizli Otoyolunun 3-8.km.leri arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Sakarya-Hendek yolunun 3-5.km.leri arasında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Sinop-Samsun yolunun 49-53.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Balıkesir-Karacabey yolunun 5-6.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43.km.leri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Diyarbakır-Mardin yolunun 13-18.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Aşkale-Bayburt yolunun 8-11.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.