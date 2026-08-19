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Dünya BAE’den İran’a misilleme! Askıya alındı
Dünya

BAE’den İran’a misilleme! Askıya alındı

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BAE’den İran’a misilleme! Askıya alındı

Birleşik Arap Emirlikleri, İran ile yürütülen ticari ve ekonomik faaliyetlerin yanı sıra bütün mali işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. Karar, İran kaynaklı olduğu açıklanan iki balistik füzenin deniz ulaşımını hedef almasının ardından geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgedeki askeri gerilimin tırmanması üzerine İran’a yönelik kapsamlı bir ekonomik karar aldı. BAE Dışişleri Bakanlığı, İran ile gerçekleştirilen tüm ticari faaliyetlerin, alışverişlerin ve finansal işlemlerin askıya alındığını açıkladı.

BAE resmi haber ajansı WAM’ın aktardığına göre açıklama, Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Afra el-Hamili tarafından yapıldı. Uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği belirtilirken kararın kapsamı ve olası istisnalarına ilişkin ayrıntı verilmedi.

KARAR FÜZE OLAYININ ARDINDAN GELDİ

Ticari ve mali ilişkileri durdurma kararı, BAE Savunma Bakanlığının İran’dan fırlatıldığını belirttiği iki balistik füzeye ilişkin açıklamasının hemen ardından duyuruldu.

Bakanlık, deniz seyrüseferini hedef aldığı tespit edilen füzelerin denize düştüğünü bildirdi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

BÖLGEDE GERİLİM YENİDEN YÜKSELDİ

Orta Doğu’daki tansiyon, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının ardından hızla artmıştı. Tahran yönetimi de saldırılara karşılık olarak bölgede ABD unsurlarının bulunduğu ülkeleri hedef almış, bu ülkeler arasında BAE de yer almıştı.

İran ile ABD, haziran ortasında Pakistan’ın arabuluculuğunda savaşı sona erdirmeyi ve kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşmayı hedefleyen bir mutabakat zaptına imza atmıştı.

HÜRMÜZ ANLAŞMAZLIĞI GÖRÜŞMELERİ TIKADI

Taraflar arasındaki temaslar, mutabakatın uygulanma şartları konusunda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle kesintiye uğradı. Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’nda seyrüseferin nasıl sürdürüleceğine ilişkin anlaşmazlık da müzakerelerin durmasına yol açan başlıca konulardan biri oldu.

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