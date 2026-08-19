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Dünya 2 İranlı sınır dışı edilecek! Fransa’dan İran’a diplomat misillemesi
Dünya

2 İranlı sınır dışı edilecek! Fransa’dan İran’a diplomat misillemesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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2 İranlı sınır dışı edilecek! Fransa’dan İran’a diplomat misillemesi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran’da iki Fransız diplomatın gözaltına alınarak şiddete uğradığı gerekçesiyle ülkedeki 2 İranlı diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Fransa ile İran arasında diplomatik gerilim tırmandı. Fransa, geçtiğimiz ay İran’ın başkenti Tahran’da 2 Fransız diplomatın gözaltına alınarak şiddet uygulanmasına misilleme olarak İranlı diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Orta Doğu'da gerilimin arttığı bu dönemde yaşananların başlıca mağdurlarının İran halkı olduğunu belirterek, "Fransa, İran halkının yanında durduğu, sanatçılarını, bilim insanlarını ve araştırmacılarını desteklediği için iki Fransız diplomat 19 Temmuz'da skandal bir şekilde ve kasten saldırıya uğradı. Bu durumun artık bir karşılığı var. Fransa'daki iki İranlı diplomat önümüzdeki günlerde sınır dışı edilecek" dedi.

 

İran, Fransız diplomatları istenmeyen kişi ilan etti

İran Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz ay yabancı müdahale iddialarına ilişkin yürütülen ulusal güvenlik soruşturması kapsamında kısa süreliğine gözaltına alın 2 Fransız diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

 

Bakanlık, söz konusu iki diplomatın uluslararası hukuku, özellikle de 1961 Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'ni ihlal eden faaliyetleri ve yasadışı davranışlarda bulunduğunu belirterek, Fransa hükümetinin bu tür davranışların tekrarını önlemek için hiçbir önlem almadığını vurguladı.

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