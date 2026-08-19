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İTB başkanı ölümden döndü: Türk teknesi Yunan sularında battı!

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İTB başkanı ölümden döndü: Türk teknesi Yunan sularında battı!

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve 9 misafirinin yer aldığı tekne Yunan kara sularında batarken, teknedekiler Yunan sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

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Foto - İTB başkanı ölümden döndü: Türk teknesi Yunan sularında battı!

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve 9 misafirini taşıyan Türk bayraklı çift gövdeli katamaran, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyindeki Saronik Körfezi'nde seyir halindeyken su almaya başladı. Olay sırasında bölgede kuzey yönlü 5 Beaufort şiddetinde rüzgârın etkili olduğu belirtildi. Teknenin kısa sürede yarı batık hale le gelmesi üzerine Yunan ekiplerce kurtarma operasyonu başlatıldı.

#2
Foto - İTB başkanı ölümden döndü: Türk teknesi Yunan sularında battı!

10 KİŞİ DENİZDEN ALINDI Bölgeye iki Yunan Sahil Güvenlik botu sevk edilirken, yakınlarda bulunan Cayman Adaları bayraklı 'Opera' adlı lüks motor yatın yardımcı teknesi de kurtarma çalışmalarına katıldı. Katamarandaki 10 kişi denizden alınarak önce 'Opera' yatına çıkarıldı. Daha sonra Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Vouliagmeni Marinası'na götürüldü.

#3
Foto - İTB başkanı ölümden döndü: Türk teknesi Yunan sularında battı!

TÜRKİYE'YE DÖNDÜLER Kestelli ile beraberindeki 9 kişinin kazayı herhangi bir yaralanma yaşamadan atlattığı belirtildi. Işınsu Kestelli'nin kazadan sonra Türkiye'ye döndüğü ve sağlık durumuyla ilgili bir sıkıntı olmadığı öğrenildi.

#4
Foto - İTB başkanı ölümden döndü: Türk teknesi Yunan sularında battı!

Batan katamaranın, 17,65 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde ve yaklaşık 25 ton ağırlığındaki Bali 5.8 olduğu öğrenildi.

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