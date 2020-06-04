CHP'li belediyeye yoğun tepki! 'Buna nasıl göz yumdunuz?'

Karanlık Oda TV'nin sahibi ve Sözcü yazarı Soner Yalçın, İstanbul'un göbeğindeki villasına 'tadilat' bahanesi ile kaçak olarak ek yerler yaptırdı. Hiçbir izin almadan villasına kaç yapılar inşa ettiren Soner Yalçın'la ilgili CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne 'Buna nasıl göz yumdunuz?' tepkileri artıyor.

Gerçekleşen bu skandal sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. İl Müdürlüğüne bağlı ekipler Soner Yalçın'ın evine giderek kapıyı çaldılar fakat Yalçın kapıyı açmadı. Sabah'ın haberine göre; İl Müdürlüğüne bağlı ekipler önümüzdeki günlerde Yalçın'ın evine bir kez daha gidecek.

İşte Soner Yalçın'ın çiğnediği kanun

Soner Yalçın'ın usulsüz inşaat genişletme çalışmasının yasaya aykırılığını gösteren maddelerden ilkinde, yani 2862 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 57. Maddesi'nin 1. Fıkrasının g bendinde, "Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak" hükmü yer alıyor.

Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Daire Yönetmeliğin 'bölge komisyonlarının görevleri' başlıklı 11. Maddesinin ç bendinde ise "Uygulamaya yönelik projeler ile değişiklikleri hakkında karar vermek" hükmü yer alıyor.

Bu kapsamda tabiat varlıkları ve koruma alanları ile SİT alanlarında yapılacak her türlü fiziki müdahalenin (duvar yapımı, ağaç kesimi, mimari proje, plan vb) tek parsel üzerinde tek bina yapılması da dâhil olmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca incelenerek karara bağlanması gerekiyor.

Bu nedenle ilgili belediyelerde ruhsat onay aşamasındakiler de dâhil olmak üzere tüm uygulamaların Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarına intikalinin sağlanması mecburi. Ancak Soner Yalçın bu yasal prosedürlerin hiçbirini yerine getirmemiş.