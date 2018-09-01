0553 313 94 23

CHP'li belediyeye icra şoku! Makam aracı haczedilerek satışa çıkarıldı

Belediye bünyesinde çalışan 2 işçinin 250 bin TL'lik tazminatını ödemeyen Adana'nın CHP'li Karataş Belediyesi'ne ait resmi plakalı lüks makam aracı, haczedilerek ihaleyle satışa çıkartıldı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 16:28
CHP'li belediyeye icra şoku! Makam aracı haczedilerek satışa çıkarıldı

Adana'da belediye çalışanı 2 işçinin ödenmeyen toplam 250 bin TL tazminatı nedeniyle Karataş Belediyesi'ne ait 01 KB 476 resmi plakalı lüks cip icra yoluyla haczedildi.

İHALEYE ÇIKARTILDI

Makam aracı, 380 bin TL takdir bedeliyle ihaleye çıkartıldı. Birinci ihale 20 Eylül'de, ikinci ihale ise 8 Ekim'de yapılacak.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 16:28
  1. CHP'li belediye
  2. Adana
  3. Karataş belediyesi
  4. makam aracı haczedildi
  5. işçilerin tazminatını ödemediler
  6. Belediyede tazminat skandalı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yargıda yeni dönem! Pazartesi resmen başlıyor
    1. Yargıda yeni dönem! Pazartesi resmen..
    2. Daha önce İsrail'i eleştirmişti.....
    3. Evlilik yıl dönümlerinin sabahında en..
    4. Galatasaray'dan olağanüstü genel kurul..
    5. CHP'li belediyeye icra şoku! Makam..
    6. Ali Koç transfer konusunda..
    7. Bursa'da otoyolda can pazarı! 14 kişi..
    8. AK Parti Milletvekili Mustafa Köse'ye..
    9. İP ve Kavuncu'ların sır dolu ilişkileri!
    10. Rum casusu Mehmet, her şeyi itiraf..
    11. Polisten kendisine karşı gelen HDP'li..
    12. Makamında fenalaşan jandarma..
    13. Şanlıurfa'da balkondan düşen 3..
    14. Fuat Oktay, Mali Cumhurbaşkanı Keita..
    15. Şehit cenazesine damga vuran kare!
    16. Kapıkule'de gurbetçi mesaisi! Kuyruk..
    17. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten..
    18. 'ABD saygılı olurlarsa diyaloğa hazırız'
    19. Türkiye'de takım bulamayan Semih..
    20. Halkbank'tan kamuoyuna resmi duyuru!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var