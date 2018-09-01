CHP'li belediyeye icra şoku! Makam aracı haczedilerek satışa çıkarıldı
Belediye bünyesinde çalışan 2 işçinin 250 bin TL'lik tazminatını ödemeyen Adana'nın CHP'li Karataş Belediyesi'ne ait resmi plakalı lüks makam aracı, haczedilerek ihaleyle satışa çıkartıldı.01 Eylül 2018 Cumartesi 16:28
Adana'da belediye çalışanı 2 işçinin ödenmeyen toplam 250 bin TL tazminatı nedeniyle Karataş Belediyesi'ne ait 01 KB 476 resmi plakalı lüks cip icra yoluyla haczedildi.
İHALEYE ÇIKARTILDI
Makam aracı, 380 bin TL takdir bedeliyle ihaleye çıkartıldı. Birinci ihale 20 Eylül'de, ikinci ihale ise 8 Ekim'de yapılacak.
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