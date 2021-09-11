  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran için 'füze' iddiası: Suriye ve Lübnan'a...
En mutlu günleri kabusa döndü! Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
FETÖ hükümlüsünün çantasından bakın ne çıktı!
Cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki gerilim tırmanıyor!
Siyaset CHP'li belediyenin 'çarşaflı kadın' rezaletinin yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan 'pes' dedirten açıklama
Siyaset

CHP'li belediyenin 'çarşaflı kadın' rezaletinin yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan 'pes' dedirten açıklama

Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çarşaflı kadının zincire vurulmasının yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iktidara geldiklerinde herkesin yaşam tarzına saygı göstereceklerini söylemesi 'pes' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 00:41:00 - 2021-09-11 01:03:11
CHP'li belediyenin 'çarşaflı kadın' rezaletinin yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan 'pes' dedirten açıklama

Kurtuluş mücadelesi etkinliğinde CHP'li Edremit Belediyesi'nde çarşaflı kadının zincire vurulmasına tepkiler devam ederken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP iktidarı döneminde herkesin yaşam tarzına saygı duyacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi tarafından yapılan 13 sosyal tesisin Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu heykel belediyeciliğini övdü

Heykellere milyonlar döken CHP'li belediyelere övgü yağdıran Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar sahipleri oturup kalksınlar CHP'li, İYİ Partili, Saadet Partili belediyelere teşekkür etsinler. Eğer bizim belediyelerimiz olmasaydı emin olun Türkiye çok daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalırdı" ifadelerini kullandı.

"Allah'ın izniyle göreceksiniz iktidar olacağız" şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında herkesin yaşam tarzına saygı göstereceklerini kaydetti.

CHP'li Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlikte çarşaflı kadının zincire vurulduğu skandal görüntüler hala konuşulurken Kılıçdaroğlu konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi:

"Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında yapacağız bunu. Bu da bizim Mustafa Kemal ve arkadaşlarına vereceğimiz en güzel armağan olacak"

Kurtuluş mücadelesine leke düşüren görüntü! Çarşaf rezaletinden sonra 'dansöz' skandalı patlak verdi
Kurtuluş mücadelesine leke düşüren görüntü! Çarşaf rezaletinden sonra 'dansöz' skandalı patlak verdi

Gündem

Kurtuluş mücadelesine leke düşüren görüntü! Çarşaf rezaletinden sonra 'dansöz' skandalı patlak verdi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay