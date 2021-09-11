CHP'li belediyenin 'çarşaflı kadın' rezaletinin yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan 'pes' dedirten açıklama

Kurtuluş mücadelesi etkinliğinde CHP'li Edremit Belediyesi'nde çarşaflı kadının zincire vurulmasına tepkiler devam ederken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP iktidarı döneminde herkesin yaşam tarzına saygı duyacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi tarafından yapılan 13 sosyal tesisin Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu heykel belediyeciliğini övdü

Heykellere milyonlar döken CHP'li belediyelere övgü yağdıran Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar sahipleri oturup kalksınlar CHP'li, İYİ Partili, Saadet Partili belediyelere teşekkür etsinler. Eğer bizim belediyelerimiz olmasaydı emin olun Türkiye çok daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalırdı" ifadelerini kullandı.

"Allah'ın izniyle göreceksiniz iktidar olacağız" şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında herkesin yaşam tarzına saygı göstereceklerini kaydetti.

CHP'li Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlikte çarşaflı kadının zincire vurulduğu skandal görüntüler hala konuşulurken Kılıçdaroğlu konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi:

"Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında yapacağız bunu. Bu da bizim Mustafa Kemal ve arkadaşlarına vereceğimiz en güzel armağan olacak"