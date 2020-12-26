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Siyaset CHP'li belediyenin Bekir Coşkun kararının ardından Alpay Özalan'dan olay öneri: Partinin adını değiştirip...
Siyaset

CHP'li belediyenin Bekir Coşkun kararının ardından Alpay Özalan'dan olay öneri: Partinin adını değiştirip...

Müsrif CHP'li belediyeler, heykele para harcama konusunda yarışa girdi. Son olarak Buca Belediyesi, Sözcü'nün ölen yazarı Bekir Coşkun'un heykelini yapma kararı aldı. Bu kararın ardından AK Partili Alpay Özalan, CHP'ye beğeni toplayan bir çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 14:34:00 -
CHP'li belediyenin Bekir Coşkun kararının ardından Alpay Özalan'dan olay öneri: Partinin adını değiştirip...

 yeniakit.com.tr 

Meslek kariyeri boyunca İslam’a ve Müslümanlara saldıran ve son olarak Sözcü’de köşe yazan Bekir Coşkun 18 Ekim’de öldü. Coşkun’un ölümünün ardından CHP’li Buca Belediyesi, aynı idealleri paylaştığı Bekir Coşkun’un heykelini dikme kararı aldı. Buca’da yeni yapılan 4 bin metrekarelik parka konulmak üzere, Bekir Coşkun’un 2 metrelik heykelinin yapımına başlandı.

Geçtiğimiz günlerde de ayı heykeli gibi gereksiz işlerle gündeme gelen CHP’ye, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan bomba bir çağrı geldi.

Özalan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “En son ayı heykeli ve maskeli heykel ile gündeme gelen CHP’li belediyeler, heykel yarışını sürdürüyor. CHP’li Buca Belediyesi, 2 metre yüksekliğinde Bekir Coşkun heykeli yaptırıyor. Adınızı ‘Cumhuriyet Heykel Partisi’ yapın da rahatlayın. ‘Halk’ ile alakanız yok ne de olsa… ” ifadelerini kullandı.

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