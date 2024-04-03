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Gündem CHP’li belediyelere selam çaktı: Gelsin konserler! Melek Mosso paranın kokusunu aldı
Gündem

CHP’li belediyelere selam çaktı: Gelsin konserler! Melek Mosso paranın kokusunu aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 17:01:00 -
CHP’li belediyelere selam çaktı: Gelsin konserler! Melek Mosso paranın kokusunu aldı

Mesleği yerine ahlaksızlığıyla gündeme gelen, ‘özgürlük’ adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso, CHP’nin bazı önemli belediyeler ele geçirmesi sonrası paranın konusunu aldı.

 HABER MERKEZİ 

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve CHP’nin sandıktan birinci çıkmasıyla sonuçlanan yerel seçimler yandaşları sevindirmeye devam ediyor. Mesleği yerine ahlaksızlığıyla gündeme gelen, ‘özgürlük’ adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso, paranın konusunu aldı.

Seçim sonuçlarına ilişkin yorumda bulunan Melek Mosso CHP’nin kazandığı illerde konser vermek için mutlu olduğunu belirtti. Sosyal medya platformu X’te sevinç paylaşımları yapan Mosso, “Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

 
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CHP’nin Denizli’yi kazanması üzerine ise “Bekle beni Denizli Açıkhava. Kendi memleketimde konser verebileceğim için çok mutluyum” şeklinde paylaşım yaptı. Sözde sanatçının yaptığı paylaşımlar tepki toplarken yaşananlara gönderme olarak yorumlandı.

DUYARLI VATANDAŞLARA KARANLIK DEMİŞTİ

Öte yandan Melek Mosso, geçtiğimiz yıllarda Isparta’da Gül Festivali kapsamında gerçekleştireceği konserinin 'ahlaksızlığı özendirdiği' gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine “karanlığa ve sapıklığa izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Mosso, “Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz. Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz.” açıklamasını yaparak mütedeyyin kesimi karanlık olarak betimlemişti.

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