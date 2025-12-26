CHP’li belediyelerde yılbaşı seferberliği

HABER MERKEZİ

Kendini “halkın partisi” olarak pazarlayan, sürekli yoksulluk ve mağduriyet edebiyatı yapan CHP’nin belediyeleri israf fışkırıyor. İşte onlardan sadece birkaçı...

AK Parti’den CHP’ye geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilk kez Noel etkinlikleri düzenliyor. Şehrin birçok noktasını çam ağaçları ve Noel simgeleriyle ışıklandıran CHP’li yönetim, Yılbaşı Festivali adı altında Çamlık Kent Ormanı’nda yılbaşı gecesine kadar partiler düzenleyecek. Yıl başı gecesi DJ Güray, Banu Küçük, Tekil -A, Tolgay gibi isimlere konserler de verdirecek.

MHP’den CHP’ye geçen Silifke belediyesi de ilk kez Noel etkinlikleri düzenleyen belediyeler arasında. Yılbaşı Panayırı adı altında Noel etkinlikleri düzenleyecek.

Konya Ereğli Belediyesi de ilk defa Noel etkinlikleri düzenliyor. Etkinlikler 20 Aralık tarihinden itibaren başlatıldı.

Melek Mızrak Subaşı’nın yönetimindeki Bilecik Belediyesi, Yılbaşı Etkinlikleri kapsamında Sanat Sokağı programını 27 Aralık tarihinde başlatacak. Şehri Noel simgeleriyle ışıklandıran belidiye, konserler ve etkinlikler düzenleyecek.

“Hiçbir projem yok” dediği halde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen ve göreve gelir gelmez Kızılay’ın elbise bağış kutularını kaldıran CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı artist Erdal Beşikçioğlu da yılbaşı pazarı adı altında Noel kutlamaları yapıyor.

CHP’li Edirne Belediyesi, Kocaeli İzmit Belediyesi, Antalya Kemer Belediyesi ve İzmir Torbalı belediyesi de türlü türlü bahanelerle noel etkinlikleri düzenleyecek.