CHP’li belediyeler milletin vergisiyle Sıla’nın cebini dolduruyor!

yeniakit.com.tr Ahlak dışı yaşantısı ve milletin kutsallarına yönelik sarfettiği skandal sözlerle gündemden düşmeyen şarkıcı Sıla’ya CHP’li belediyeler kucak açtı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası milletin kenetlendiği 7 Ağustos Yenikapı buluşmasını ‘şov’ olarak nitelendirerek marjinalleşen Sıla’yı, milletin vergileriyle CHP’li belediyeler zengin ediyor.

CHP, millet düşmanı bu kadını zengin edecek!

Geçtiğimiz ay Kültür Bakanlığı’nın Sıla’ya verdirmeyi planladığı konserin iptal edilmesinin ardından CHP’li belediyeler skandalların şarkıcısına adeta kucak açtı. CHP’nin yönetimindeki Bodrum’da üst üste ikinci gece konser veren Sıla 18 Ağustos Pazar günü CHP’li Datça Belediyesi’nin misafiri olacak. 31 Ağustos’ta yeniden Bodrum’da konser verecek olan Sıla, 20 Eylül’de ise bu seçimlerde el değiştirerek CHP’ye geçen Antalya’da Antalya Sahne’de sahne alacak. 22 Eylül’de CHP ve İYİ Parti’nin HDP/PKK destekli belediye başkanı Mansur Yavaş’ın yönetimindeki Ankara’da sahne alacak olan Sıla, 29-30 Eylül tarihlerinde ise seçilmesi için büyük destek verdiği Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul’da sahne alacak. Milletin vergisiyle yönetilen CHP’li belediyelerin sürekli olarak millet ve İslam kaşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Sıla’yı zengin etme ve israf yarışına girmesi milletin tepkisini çekiyor.

Bursa’da neler oluyor?

Sıla’nın kamuoyuna açıklanan ajandasında CHP’li olmayan tek il ise Bursa oldu. AK Parti yönetimindekiBursa belediyesi de Sıla’ya konser verdirenler arasında... Sıla’nın, 2 Ekim 2019 Çarşamba günü Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda konser vereceği açıklanırken, vatandaşlar konserin iptal edilmesini istiyor. AK Parti karşıtı medya organlarının hedef tahtasına koyduğu AK Partili belediye başkanı Alinur Aktaş’ın konser programını iptal etmesi isteniyor. 5 bin kişi kapasiteli olan ve işletmesi Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından yapılan sahnede 19 Ekim’de de Zülfü Livaneli’nin konser verdiği ortaya çıktı.

Sinsice...

Yenikapı Mitingi için ‘şov’ tanımlamasında bulunarak "Hayır katılmayacağım. Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" diyen Sıla, marjinal ve AK Parti düşmanı kimliğine rağmen AK Partili kurumların desteğini alabiliyor. Yasak ilişki yaşadığı Ahmet Kural ile adli süreç yaşarken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tam destek vererek savunduğu Sıla, hükümete rest çekerek, sosyal medya hesabından, İstanbul seçimlerine ilişkin “Her şey çok güzel olacak. Umut burada. #herseycokguezelolacak” paylaşımında bulundu. Ardından Kültür Bakanlığı’nda yakın ilişki içinde olduğu kimselerce adına konserler hazırlanan Sıla’nın konser programı Akit’in haberleri üzerine iptal edilmişti.

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