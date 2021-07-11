CHP'li belediyeler çöpleri toplamaktan dahi acizken Kılıçdaroğlu'ndan fıkra gibi vaat!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada muhtarlara iktidara gelmeleri halinde yapacaklarından bahsetti. CHP'li belediyelerin yönettiği ilçelerde durum ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri fıkra etkisi oluşturdu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"5 yıl içinde Türkiye bölgesinin yıldızı olacak"

"Sonunda bu sandık gelecek. Türkiye'nin yeni bir başlangıç yapması lazım. Zengin bir ülkeyiz, fakir değil. Her türlü imkanımız var. Hepsini çözeceğiz. Bundan kesinlikle emin olmanız lazım.

Öyle 20 yılda çözeceğiz falan değil. 6 ayda bu memlekette herkes rahat bir nefes alacak. 5 yıl içinde Türkiye, bölgesinin yıldızı olacak. Doğu Akdeniz'de çıkan karbon yatakları, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek."

Ankara ve İzmir'de çöp tepeleri

Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'nde maaşlarını yetersiz bulan işçilerin iş bırakması nedeniyle sokaklarda çöp tepeleri oluştu.

CHP'nin yönetimindeki belediyeler için artık bir klasik olan manzara için AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer'de siyasetin popüler nesli Z kuşağına atıf yaparak "Z kuşağı da sizi anlayacak artık. Çünkü Z kuşağı çöplerin alınmadığı belediye daha önce görmemişti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çankaya Belediyesi işçilerinin çöpleri toplamaması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çöpleri topladığı belirtilse de ilçede hala çöp tepeleri mevcut.

Geçtiğimiz günlerde de CHP'li İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar'daki alan, moloz yığınları ve çöple doldu. Yaşanan çevre katliamı bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.