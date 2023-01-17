CHP’Lİ belediyeden YAVAŞ YAVAŞ yalan ve algı oyunu! Önce çürüttü sonra yeniliyoruz dedi

2003 yılından 2020 yılına kadar Ankara Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından kesintisiz işletilen BELPA Tesisleri 3 yıldır çürümeye yüz tutmuş durumda. Hizmet nedir bilmeyen CHP'li belediye bu sefer de çürümeye terk ettiği paten pistini “yeniliyoruz” yalanıyla sosyal medyada algı peşine düştü. BELPA tesisleri 2020 yılında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tutanakla devredildikten hemen sonra 'tadilat yapılacak' denerek kapatılmış, esnafa da tahliye yazısı gönderilmişti. 3 yıldır kapalı olan spor salonu ile ilgili yapılan haberler ve taleplere rağmen belediye hiçbir aksiyon almayarak sporcuları ve esnafı mağdur etmeye devam etti.

Aradan geçen 3 yılın ardından, CHP'li belediye kendi elleriyle çürümeye terk ettiği BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nu ile ilgili 'yeniliyoruz' postları paylaşarak sosyal medyada algı operasyonu başlattı.