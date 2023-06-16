CHP’li Belediyeden kaçak villaya yeşil ışık

Özel Bodrum Cerrahi Tıp Merkezi Sahibi Ortopedi Uzmanı Dr. Murat Bozlar, Antalya’nın Konyaaltı Belediyesi’nin, kaçak yapıya göz yumduğunu ve bu da yetmezmiş gibi imarsız yapılan konuta yol ve içme suyu sağladığını öne sürdü.

Dr. Bozlar, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Antalya’nın Konyaaltı İlçesi Çakırlar Akdamlar mevkiinde (20695 ada 91 parsel)tapulu arazisi olduğunu ve imara açılması durumunda bu araziye Yaşlı Bakım Kompleksi inşa etmeyi planladığını söyledi.

Söz konusu bölgenin henüz 1. Derece Tarım Arazisi olduğunu hatırlatan Dr. Murat Bozlar ancak buna rağmen bölgeye kaçak olarak havuzlu, lüks villa yapıldığını kaydetti.

Konyaaltı Belediyesi’nin kaçak yapıya göz yumduğunu, yetmezmiş gibi su aboneliğini de verdiğini öne süren Dr. Bozlar şöyle devam etti:

“Öylesine pervasızca, korkusuzca davranıldı ki kaçak yapı ve su aboneliğinden sonra bu villaya belediyenin araçları tarafından yol açma çalışması başlatıldı. Üstelik bu yol tel örgülerimiz kırılarak ve malımıza zarar verilerek arazimizin içinden geçirildi. Konyaltı Belediyesi iş makineleri yardımıyla 7 metre eninde 170 metre uzunluğunda stabilize yol yapıldı.

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Devletimizin bütün yetkililerine sesleniyorum ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bana sahip çıkılmasını, alenen yapılan bu haksızlığa, hukuksuzluğa ‘dur’ denilmesini istiyorum.

Adamlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içinde değil de dağ başındaymış gibi hareket ediyorlar. Kaçak bina yapan şahsı anlarım; cezayı, ya da yıkımı göze alıp böyle hukuksuz bir işe girmiştir. Ancak kanunlara en başta riayet etmesi gereken bir belediyenin hukuksuzluğa göz yummasını, üstelik su aboneliği vermesini, yetmezmiş gibi tapulu bir arazinin içinden kaçak villaya yol yapmasını anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum.”

Dr. Murat Bozlar, arazisinin bir kısmının işgal edilmesi yüzünden uğradığı haksızlığın giderilmesi için yasal yollara başvurduğunu ancak sürecin yavaş işlemesi nedeniyle mağduriyetinin ve dolayısıyla huzursuzluğunun devam ettiğini sözlerine ekledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise, “Akdamar Köyü bölgesinde yapılan kaçak yapı ve buraya belediyenin özel olarak yol ve su şebeke hizmeti verdiği öne sürülüyor. Yol ve su şebekesi bir başka vatandaşın tapulu arazisinin içinden geçirilmiş. Bu konu ile ilgili görüşebilir miyiz?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Konu iki vatandaş arasında mahkeme kararıyla geçit hakkı, yol hakkı verilmesi konusudur. Yolun açılması konusunda kullanılan araç-gereç belediyeye ait değildir. Mahkeme kararıyla alınan yol hakkı vatandaş tarafından özel çalışmayla kendisi tarafından açılmaktadır.”

Öte yandan Murat Bozlar şu sözleri saf etti:

Ben Bodrum da kendime ait Özel Bodrum Cerrahi Tıp Merkezi’m de Ortoedi Uzmanı olarak çalışıyorum. İsmim Murat Bozlar . Antalya 1971 doğumluyum.

Konu Antalya Konyaltı ilçesinde Çakırlar Akdamlar mevkindeki arazimin CHP liKonyaltı Belediyesi marifeti ile bir kısmının Komşu parsel sahibi şahıs Berkant Polat tarafında yol için çökülmesi ve kendi arazisi olan komşu parselde kaçak villa (malikane) yapılması, Arazim den belediye ASAT aracılığı ile izinsiz su boruları geçirmesi ve belediyenin rüşvet çarkıdır. Antalya ili Konyaaltı ilçesi Akdamlar köyü 20695 ada 91 parsel 1. Derece tarım arazisidir. Bahse konu bu tarım arazisinin üzerine kaçak olarak imara aykırı lüks havuzlu villa yapılmıştır. Bu arazi şahsıma ait Bodrum yarımada Özel Sağlık Hiz. Ltd.Şti’ne ait 7500 metrekare araziye komşudur. Arazimde ileride yaşlı bakım kompleksi yapma projem mevcuttu. Ancak Kaçak villa yı yapan Berkant Polat isimli şahıs Antalya Konyaaltı belediyesine Sahibi olduğu -Antalya Kaleiçi mevkiinde ki Tudors eğlence merkezi ortağı aracılığı ile 3adet otomobil i Konyaltı Belediyesine bağış adı altında rüşvet vererek CHP li Antalya Konyaltı belediyesinin bu kaçak yapının Yapılmasına göz yummasını ve buraya numarataş belgesi vererek su aboneliği vermiştir.Bu kaçak Yapı Asattan su aboneliği CK elektrik firmasından da elektrik aboneliği almıştır. İşin korkunç tarafı bu şahış nüfuzunu kullanarak benim şirketime ait araziden ben den izin almadan Konyaltı Belediyesi iş makineleri yardımıyla 7 metre eni 170 metre uzunluğunda stabilize yol yapmış arazimin bir kuşamına çökmüştür. Arazim de ki tel örgüyü kesmiş ve mala zarar vermiştir.Berkant Polat isimli şahıs arazimin ölçüm işini yapan harita mühendislerine de tehditler savurup topuklarına sıkmakla tehdit etmiş olup mühendislerce jandarmaya şikayette bulunulmuştur. Bu mafya vari şahıs elini kolunu sallayarak gezmekte ve arazimin bir kısmını işgal etmektedir.

Ayrıca CHP likonyaltı Belediyesi de bu kaçak villaya ( adeta malikane)

Sessiz kalıp bi müdahalede bulunmamaktadır.