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CHP'li belediyeden büyük hizmet: 'Çadırda kalma' dedi, sokakta bıraktı!

İzmir Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, sokakta bir çadırda yaşayan vatandaşı kurtardıklarını, kendisini “geçici yaşam yeri” ayarladıklarını söylemişti. Şahin’in, seçim için evsiz vatandaşla fotoğraf çektirdiği, kendisine ev vb. geçici yaşam yeri sağlamadığı iddia edildi.

11 Aralık 2018 Salı 16:31
CHP'li belediyeden büyük hizmet: 'Çadırda kalma' dedi, sokakta bıraktı!

 yeniakit.com.tr  özel haber 

İzmir Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, seçimler yaklaşırken duyar kastı, sosyal medya hesabından, “Bakın iyilik yapıyorum” mesajları yayımladı. Bir mesajında evsiz kalan vatandaşa “geçici yaşam yeri” sağladıklarını söyleyen Şahin’in, fotoğraf çektirmek dışında söz konusu vatandaşa herhangi bir katkısının olmadığı iddia edildi.

“Yoksul hemşehrimiz...”

21 Kasım’da Tahir Şahin, kişisel Facebook hesabından birkaç fotoğraf paylaştı. Fotoğraflarda evsiz bir vatandaşın çadırdan bozma kötü bir yerde yaşadığı görülürken, Şahin kendisine yardım ettiklerini ileri sürdü. Tahir Şahin şunları yazdı:

Asarlık girişinde, çadır bile denilemeyecek bir yerde yaşamını sürdürmeye çalışan Muşlu yoksul hemşehrimiz Halit Akıncı'yı bu kötü yaşam koşullarından kurtarıp, şimdilik kendisine geçici yeni yaşam yeri yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

“Hiçbir yardım yapmadı”

İddiaya göre Şahin, seçimler yaklaşırken duyar kasmak için Halit Akıncı ile ilgilendi. Fotoğraf çekiminden sonraysa, Şahin’in Akıncı’ya hiçbir yardımda bulunmadığı ileri sürüldü. Akit İhbar Hattı’na ulaşan bir vatandaş, “İzmir menemen CHP'li Belediye Başkanı, çadırda yaşayan vatandaşımızın çadırını yıkıp, ‘Bu Türkiye’nin ayıbıdır’ deyip, seçim propagandası yapıp fotoğrafları çektikten sonra hiçbir destekte bulunmadı. Vatandaşımız bu soğukta sokaklarda yaşıyor.” diye sitem etti.

Vatandaşlardan tepki

Tahir Şahin’in 21 Kasım’daki paylaşımına, vatandaşların tepki gösterdiği görüldü. Tepkilerin bir kısmı şu şekilde:

-Tam da seçim zamanı olmadı hayırın içe şaibe girdi.

-Tabi seçim yaklaştı yapiyosun şu gözboyama işini başkan.

-Sen bir şey yapmıyorsun. Asarlık’ın haline bak kaç senedir ne yaptın Asarlık’a? Sen Asarlık halkın hiçe saydın.

-Hele Şükür, eeeee tabi seçim yaklaştı, ondandır.

-Başkan bizim sokaklar bir arsalar pislikten geçilmiyor onlarada bir zahmet el atsanız kaç kere bildirdik ama umursayan yok.

-Bu amca için tam 1 hafta önce zaten 182 Aile sosyal politikalar hattını arayarak yardım istedim zaten amcamız defalarca gidilmesine rağmen kabul etmedi kayıtlar mevcut zaten. Ayrıca arkadaşlarımız nerdeyse 1 ay önce durumu belediyeye de bildirdi. Neyse seçimler de yaklaştı.

-Seçimler yaklaştı, şimdiye kadar neredeydiniz?

-Neden daha önce hiç böyle yardımlara şahit olmadık? Neden reklam yapıyorsunuz? İyilik yapmışsan reklamını yapma kardeşim senin Asarlık’a ve Asarlık halkında yapmayacağını bütün Asarlık halkı biliyor. Seçim yaklaşmışken yapın reklamınızı. Kimse yemez.

-Bunlar reklam seçim malzemesi inanmayınız bu zihniyete.

-Boş adam bir de ırkçı bu adam.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 16:31
  1. Muş
  2. İzmir
  3. Tahir Şahin
  4. CHP
  5. Menemen
  6. Asarlık
  7. Akit İhbar Hattı

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  • 2s2s1 sa önce
    boş insanları başınıza taç etmeyin.
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