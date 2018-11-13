CHP’li belediyede sapkınlık dersi

Harun Sekmen İstanbul

Üniversitelere sızdıklarını deşifre ettiğimiz LGBTİ’li sapkınlara CHP’li belediyelerin ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. CHP’li Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale LGBTİ+ inisiyatifinin müşterek bir program düzenlediği ve belediye çalışanlarına sapkın propaganda yaptığı belirlendi. 10 Kasım’da düzenlenen skandal programın, Çanakkale Belediyesi’nin Sosyal Hizmet Binası Ercan Adsız Salonu’nda gerçekleştiği öğrenildi. Kamu hizmetine tahsis edilmesi gereken belediye kurumlarının sapkınların hizmetine verilmesi CHP’nin belediyecilik anlayışını da gözler önüne serdi. Söz konusu rezalet, Çanakkale LGBTİ inisiyatifinin sosyal medya hesabında, “gelen herkese teşekkürler” mesajıyla paylaşıldı.