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CHP’li belediyede sapkınlık dersi

LGBTİ’li sapkınlara CHP’li belediyelerin ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. CHP’li Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale LGBTİ+ inisiyatifinin 10 Kasım’da müşterek bir program düzenleyerek belediye çalışanlarına sapkın propaganda yaptığı belirlendi.

13 Kasım 2018 Salı 12:10

Harun Sekmen  İstanbul

Üniversitelere sızdıklarını deşifre ettiğimiz LGBTİ’li sapkınlara CHP’li belediyelerin ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. CHP’li Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale LGBTİ+ inisiyatifinin müşterek bir program düzenlediği ve belediye çalışanlarına sapkın propaganda yaptığı belirlendi. 10 Kasım’da düzenlenen skandal programın, Çanakkale Belediyesi’nin Sosyal Hizmet Binası Ercan Adsız Salonu’nda gerçekleştiği öğrenildi. Kamu hizmetine tahsis edilmesi gereken belediye kurumlarının sapkınların hizmetine verilmesi CHP’nin belediyecilik anlayışını da gözler önüne serdi. Söz konusu rezalet, Çanakkale LGBTİ inisiyatifinin sosyal medya hesabında, “gelen herkese teşekkürler” mesajıyla paylaşıldı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 12:10
  1. İstanbul
  2. LGBTİ
  3. CHP
  4. CHP’li Çanakkale Belediyesi
  5. Çanakkale LGBTİ+
  6. Çanakkale Belediyesi
  7. Sosyal Hizmet Binası Ercan Adsız Salonu
  8. Çanakkale LGBTİ inisiyatifi

YORUM YAZ

  • OnursuzlarOnursuzlar31 dk önce
    Lut kavmi gibi Allah belanızı verecek te Dur bakalım ne zaman? Allah'ın laneti üzerinize olsun sapkınlar, cehennem odunları
  • ayhanayhan35 dk önce
    muhterem belediye başkanı(!) malumundur orası truva... sen öyle kabul ediyorsun ya... truvalı helen dururken(aslında ısparta kralı agamemnon'un karısıdır) lgbt lilerle mi....oyna......(tövbe tövbe)
  • Ahmet KarakaşAhmet Karakaş44 dk önce
    CHP kendine yakışanı yapıyor.
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