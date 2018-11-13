CHP’li belediyede sapkınlık dersi
LGBTİ’li sapkınlara CHP’li belediyelerin ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. CHP’li Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale LGBTİ+ inisiyatifinin 10 Kasım’da müşterek bir program düzenleyerek belediye çalışanlarına sapkın propaganda yaptığı belirlendi.13 Kasım 2018 Salı 12:10
Harun Sekmen İstanbul
Üniversitelere sızdıklarını deşifre ettiğimiz LGBTİ’li sapkınlara CHP’li belediyelerin ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. CHP’li Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale LGBTİ+ inisiyatifinin müşterek bir program düzenlediği ve belediye çalışanlarına sapkın propaganda yaptığı belirlendi. 10 Kasım’da düzenlenen skandal programın, Çanakkale Belediyesi’nin Sosyal Hizmet Binası Ercan Adsız Salonu’nda gerçekleştiği öğrenildi. Kamu hizmetine tahsis edilmesi gereken belediye kurumlarının sapkınların hizmetine verilmesi CHP’nin belediyecilik anlayışını da gözler önüne serdi. Söz konusu rezalet, Çanakkale LGBTİ inisiyatifinin sosyal medya hesabında, “gelen herkese teşekkürler” mesajıyla paylaşıldı.
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