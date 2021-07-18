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Siyaset CHP'li belediyede bayram öncesi onlarca çalışana zulüm! Eylem yaptılar
Siyaset

CHP'li belediyede bayram öncesi onlarca çalışana zulüm! Eylem yaptılar

Hak ettikleri parayı alamayan Çiğli Belediyesi işçileri, iş durdurma kararı alınca belediye 69 kişiyi işten çıkardı. Kovulan işçiler eylem yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 08:55:00 -
CHP'li belediyede bayram öncesi onlarca çalışana zulüm! Eylem yaptılar

İzmir'de Çiğli Belediyesi şirketi tarafından işletilen kafeteryada çalışan 69 kişi Kurban Bayramı öncesi işten çıkarıldı. İşten atılan işçiler eylem yaparak tepkilerini gösterdi.

Kurban Bayramı öncesi işsiz kalan işçiler eylem yaparak tepkilerini dile getirdi. DİSK'e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Tahir Ozan, işçilerin 31 Aralık'tan bu yana olan toplu iş sözleşmesindeki farkların belediyenin parası olmadığı gerekçesiyle ödenmediğini belirtti.

Ozan, gereken müdahaleleri yapmalarına rağmen şu ana kadar işverenden bir dönüş olmadığını belirterek, "Biz Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye şunu söylüyoruz. Lütfen işten atılan arkadaşlarımız geriye alınsın ve bir kez daha toplu iş sözleşmesi süreci devam etsin. Haklarımız verilsin. Biz işçiler olarak köle değiliz. 69 arkadaşımız işten atılmış durumda. Burada yapılan uygulama sendikasızlaştırma uygulamasıdır. Bu kabul edilebilir bir faaliyet değildir. Kurban Bayramı'na giriyoruz. 69 arkadaşımız bugün kurban edilmiştir" diye konuştu.

Şirket ise salgın koşullarında, işletmenin kapalı olmasından dolayı ödemelerin yapılamadığını savundu.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

BK

Çok yazık hemi işçilerin parasını ödeme hemide işten çıkar bu Allah'tan revamı bu nasıl insanlık
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