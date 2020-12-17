CHP’li belediye koronavirüsten vefat eden vatandaşların cenazelerini ortada bıraktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanların cenazesi ortada kaldı. CHP’li belediye ölenlere cenaze hizmeti vermeyince korsan gassallar 4 bin liraya varan ücretlerle ölü yıkamaya başladı. Yakınları bu ücreti karşılayamadığı için bir cenaze yıkanmadan elbiseleriyle ceset torbasına koyularak toprağa verildi. Bir cenaze ise başka ilçeye götürülüp yıkanarak defnedildi.

4 bin lira istediler

Edremit’teki ilk tuhaf olay 30 Kasım’da yaşandı. Edremit Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Y.K., sabaha karşı 02.45’te vefat etti. Yakınları cenazeyi teslim alarak son görevini yapmak istedi. Skandal da burada patladı. Cenazeyi yıkatmak için hastanede asılı duran telefon numarasını arayan yakınları aldıkları cevapla şoke oldu. Hiçbir resmi sıfatı olmadığı hastanede cenaze yıkayan ‘korsan gassallar’ “Kovid’li yıkamak riskli” diyerek aileden 4 bin lira ücret istedi.

Ceset torbasıyla defin

Yakınları bu ücreti veremeyeceğini belirtince ‘korsan gassallar’ cenazeyi yıkayamayacaklarını belirtti. Durum hastane kapısına cenaze işlerinden sorumlu olduğu yönünde yazılar asan CHP’li Edremit Belediyesine de bildirildi. Ancak netice alınamadı. Bunun üzerine Y.K. yıkanmadan, kefenlenmeden ceset torbası ile Altınoluk’ta toprağa verildi.

Belediye korsanlara yönlendirdi

İkinci skandal ise 13 Aralık’ta yaşandı. 90 yaşında bir koronavirüs hastası tedavi gördüğü Edremit Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Ailesinin çoğu da karantinada olduğu için cenaze işleri ile ikinci dereceden yakınları ilgilenmek zorunda kaldı. Belediye ile görüşen merhumun yakınları yine korsan gassallara yönlendirildi. Korsan gassallar ise “Cenaze Kovid’li, risk yüksek, özel elbiseler kullanıyoruz. Bedava yıkayamayız” diyerek 2 bin lira talep etti.

Yıkanmasını engellediler

Ancak bu ücreti ödeyemeyen yakınları dışardan cenazeyi yıkayacak gönüllü bir hoca buldu. Ancak korsan gassallar, gönüllü hocayı tehdit ederek cenazenin yıkanmasını engelledi. Merhumun yakınları cenazeyi Savaştepe ilçesine götürüp yıkatarak orada toprağa verdi.

Basına düşünce adım attı

CHP’li belediye, Edremit Devlet Hastanesi’nde yaşanan sıkıntılardan haberdar olmasına rağmen skandal yerel basına düşünce adım attı. Edremit Belediyesi, Kovid’li hastaların yıkanıp kefenlenmesi için bir kadın ve bir erkek gasilhane sorumlusu alınacağını ve hizmetin ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.