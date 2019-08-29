CHP'li Belediye kent merkezine moloz ve çöp döktü! Vatandaşlar isyan etti

Muğla'nın Milas ilçesinde Güllük Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde yol kenarındaki bir alana, belediye ekiplerince moloz, hurda ev eşyaları, ağaç dalları, boya kutuları, lastik parçaları, belediye ekiplerince de kıyı temizliğinde toplanan çöplerin döküldüğü öne sürüldü.

Turizmle anılan belde çöplük oldu

Turizmle ön planda olan mahalleye bu görüntülerin yakışmadığını ifade eden ve tepki gösteren çevre sakinleri, kötü görüntünün bir an önce kaldırılmasını talep etti.

"Belediye sözünde durmadı"

Güllük'te turizm alanında faaliyet gösteren işletme sahipleri ise moloz dökümünü endişeyle karşıladıklarını belirterek, alandaki molozların yine belediye tarafından kaldırılacağının söylenmesine rağmen bölgede herhangi bir çalışma yapılmadığını iddia etti.