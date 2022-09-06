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Yaşam CHP'li Belediye Başkanı'nın skandalı patladı! Makam aracına alkollü binip kaza yaptı
Yaşam

CHP'li Belediye Başkanı'nın skandalı patladı! Makam aracına alkollü binip kaza yaptı

Belediyeye ait araçla kaza yapan Kırklareli İnece Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Şahabettin Vardar'ın alkollü olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 19:29:00 - 2022-09-06 19:36:38
CHP'li Belediye Başkanı'nın skandalı patladı! Makam aracına alkollü binip kaza yaptı

Kırklareli İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, belediyeye ait araçla kaza yaptı. Kazada hafif yaralanan CHP’li Belediye Başkanı Vardar hastaneye kaldırılırken alkollü olduğu tespit edilen Vardar, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Kırklareli İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, belediyeye ait araçla kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ile polis ekibi sevk edildi.

Alkollü olduğu tespit edildi

Yaşanan kaza sonucu olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edilen CHP'li Belediye Başkanı Vardar'ın 3.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Vardar, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

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