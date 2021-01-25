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Siyaset CHP'li belediye başkanı, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor! Kemal Kılıçdaroğlu çılgına dönecek
Siyaset

CHP'li belediye başkanı, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor! Kemal Kılıçdaroğlu çılgına dönecek

Antalya'nın CHP'li İbradi ilçesi Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, partisine sert eleştiriler getirerek, Muharrem İnce tarafından kurulması beklenen yeni partiye geçeceğinin sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 14:20:00 -
CHP'li belediye başkanı, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor! Kemal Kılıçdaroğlu çılgına dönecek

Antalya'nın İbradı ilçesinde 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan CHP'li Serkan Küçükkuru, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkati çekti. Daha önce de CHP yönetimine eleştirilerde bulunan Küçükkuru, CHP Kurultayı'nda yapılan oylamada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamıştı. Muharrem İnce'nin kuracağını açıkladığı partiye geçeceğinin sinyalini veren Küçükkuru'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki; Atatürk'ün Türkiyesi'ne böyle bir parti çok yakışacak. Tüzüğünde genel başkanını, üyeleri seçecek ve en fazla iki dönem için seçecek. Parti içi seçimlerde çarşaf liste zorunlu olacak. Adaylıkta fermuar sistemi sıralama ile bir kadın bir erkek olacak. Temsilde adalet ilkesi gibi daha bir çok buna benzer tüzük hükümleri var. Parti programımızı okuduğunuzda işte bu Atatürk Türkiye'sinin partisi diyeceksiniz"

Küçükkuru'nun Muharrem İnce'nin kuracağını açıkladığı partiye geçmesi bekleniyor.

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