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Siyaset CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın rüşvet davasında yeni gelişme! "Bunlar bizden, görmeyin"
Siyaset

CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın rüşvet davasında yeni gelişme! "Bunlar bizden, görmeyin"

CHP'li Ceyhan Belediyesi'nde patlak veren yolsuzluk ve rüşvet olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın, 'CHP'li vekilin, 'Bunlar bizden, görmeyin' sözleri sonrası ceza yazılmaması talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 11:26:00 - 2021-01-12 11:32:00
CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın rüşvet davasında yeni gelişme! "Bunlar bizden, görmeyin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimlerinde "Ceyhanlılar Kadir Aydar'ı size emanet ediyorum, ben ona çok güveniyorum, sizde ona güvenin" diyerek tanıttığı ve geçtiğimiz ay "rüşvet" suçundan tutuklanan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar dosyasındaki ayrıntılar ortaya çıktı. Kadir Aydar ile tutuklananlar arasında yer alan Ceyhan İmar Daire Başkanı Gül Derya Demir'in ifadesinde, "Kömür işletmesine imara aykırı ceza yazılacaktı. İşyerine gelen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Kadir Aydar'a 'Bunlar bizden. Görmeyin' dedi. Başkan Aydar'da bize 'evrakları ayarlayacaklar, ceza yazmayın' diye talimat verdi. Biz de ceza yazmadık ancak o eksik evraklar hiçbir zaman tamamlanıp bize gelmedi" dediği öğrenildi.

Beş kişi tutuklanmıştı

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir ile birlikte toplam 23 kişi 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet ve irtikap' suçlarından gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen eski başkan Kadir Aydar imar müdürü Gül Derya Demir, belediye personeli Şevket Açan, müteahhit Murat İnanır ve Ticaret Odası Başkanı Şeref Can tutuklanırken, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Milletvekili Şahin devreye girdi

Bu arada rüşvet skandalı ile ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. İlçede adeta iş insanları ve müteahhitleri canından bezdiren eski Başkan Aydar'ın kendi partisinden olanlardan rüşvet almadıkları da ifadelere yansıdı. Aydar'ın ilçede imara aykırı davranarak işyerini büyüten kömür işletme firmasına Hatay Milletvekili ve aynı zamanda avukat olan Suzan Şahin'in devreye girmesiyle rüşvet almadığı dosyaya girdi.

'Bunları görmeyin'

Tutuklanan Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir'in ifadesinde, "Kömür satışı yapan işyeri imara aykırı davranmıştı. 600-700 bin lira arasında ceza yazacaktık. Milletvekili Suzan Şahin ile Kadir Aydar görüştü. Milletvekili Şahin, "Bu bizim partiden. Bunları görmeyin" dedi. Kadir Aydar bana, "Eksik evrakları tamamlayıp, getirecekler ceza yazmayın' diyerek talimat verdi, ancak hiçbir zaman evrak gelmedi" dediği öğrenildi.

Gidin milletvekili Şahin'e sorun

Ceyhan Belediye İmar Müdürü Gül Derya Demir'in ifadesinde yer alan suçlamalara yönelik Kadir Aydar, "Evet, vekil Suzan Şahin ile bir görüşmemiz oldu. Ancak kendisi bana böyle bir şey demedi. Aramızda Gül Derya Demir'in söylediği gibi bir konuşma geçmemiştir. Suzan Şahin, şahittir. Ona da sorabilirsiniz" diyerek kendisini savunduğu ileri sürüldü.

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Yorumlar

patron

eğer rüşvet gerçekse ve CEYHAN da yaşayan vatandaşlarımız bu duruma küsmüşse darılımış sa CHP bir heykel yaptırır CEYAN lıların gönlünü alır barışırlar
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