CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikâp" soruşturmasında tutuklanan CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Bakanlık kalınan karar ilişkin açıklama yaptı.
Dosyada, iskân işlemleri karşılığında müteahhitlerden milyonluk para talep edildiği iddiaları, 2,5 milyon liralık çek hareketleri ve belediye iştiraki abitaş'a uzanan para trafiği dikkat çekti.
Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklaması:
Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret ALBAYRAK hakkında "İcbar suretiyle İrtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.05.2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,
Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.