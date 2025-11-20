  • İSTANBUL
Siyaset CHP’li belediye başkanı fena rezil oldu: Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışırsan olacağı bu
Siyaset

CHP’li belediye başkanı fena rezil oldu: Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışırsan olacağı bu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Giresun'da, yerel seçim öncesinde AK Partili rakibini su baskını eleştirileriyle koltuğundan eden CHP'li Belediye Başkanı Fuat Köse, 20 ay sonra aynı alt geçidi su basınca fena rezil oldu. Skandallarla çalkalanan CHP'nin belediyecilik anlayışı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı'nın su yatağı ile alt geçitte çektiği ve "lafla peynir gemisi yürütülmez" mesajı verdiği video ile sertçe eleştirildi.

Son dönemde yolsuzluk, hırsızlık ve kara para aklama gibi bir dizi usulsüzlükle çalkalanan CHP’deki skandallara yenisi eklendi. 2024 yerel seçimleri öncesinde, su taşkınlarını kullanarak dönemin AK Partili Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu eleştiren CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, tam 20 ay sonra aynı eleştirilerin hedefi oldu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ekrem Faruk Civelekoğlu, Gedikkaya Mahallesi'ndeki suyla dolan alt geçitte çizme giyip eline su yatağı alarak bir video çekti. Civelekoğlu, CHP’li başkanın seçim döneminde verdiği “gerçek belediyecilik” mesajlarını hatırlatarak, “Buradan geçmek mümkün değil; ancak su yatağıyla yüzebilirsiniz” sözleriyle Köse’ye gönderme yaptı.

CHP'NİN YOLSUZLUK KARNESİNE BİR DE İCRAATSIZLIK EKLENDİ

2024 yerel seçimleri öncesinde CHP'nin belediye başkan adayı olan Fuat Köse, Gedikkaya Mahallesi'nde su dolan alt geçitte video çekerek dönemin AK Partili Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu eleştirmişti. Aradan geçen 20 ay sonra aynı alt geçidi yine su bastı. Bu kez AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ekrem Faruk Civelekoğlu çektiği video ile yaşananları eleştirdi. Ayağında çizme, elinde ise su yatağı ile video çeken Civelekoğlu, alt geçitte oluşan su birikintisini göstererek, "Bundan tam 20 ay önce CHP'nin belediye başkan adayı, bugün ise belediye başkanı olan kişi gerçek belediyecilikten bahsediyordu. Şehrin içindeki su birikintilerinden söz ediyordu. Burası Gedikkaya Mahallesi, şehrin merkezi. Her gün yüzlerce insanın geçtiği bir nokta. Belediyenin Park ve Bahçeler yerleşkesinin hemen yanında. Maalesef karşımızdaki tablo bu. Buradan geçmek mümkün değil, ancak su yatağıyla yüzebilirsiniz" dedi.

CHP’nin yeni hedefi şehir hastaneleri: Eseri olmayanlardan başka ne beklenirdi ki

CHP’nin yeni hedefi şehir hastaneleri: Eseri olmayanlardan başka ne beklenirdi ki

CHP’liler de bu kafayla devleti yönetmek istiyor! İçen vatandaş ayakta duramadı

CHP’liler de bu kafayla devleti yönetmek istiyor! İçen vatandaş ayakta duramadı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, CHP’li Ağbaba’ya notunu verdi: Sıfır! Söylediklerinin yüzde 99’u yalan

Milli Eğitim Bakanı Tekin, CHP’li Ağbaba’ya notunu verdi: Sıfır! Söylediklerinin yüzde 99’u yalan

Barış Yarkadaş'tan CHP'li Vekiller Hakkında Şok İddia: "Pazaryerini 140 Milyona Alıp 1 Milyara Satacaklar"

Barış Yarkadaş'tan CHP'li Vekiller Hakkında Şok İddia: "Pazaryerini 140 Milyona Alıp 1 Milyara Satacaklar"

CHP, Gürsel Tekin’i AYM’ye şikayet ediyor

CHP, Gürsel Tekin’i AYM’ye şikayet ediyor

Sözcü manşet attı CHP yalanladı: Dikkat fonunuz kesilmesin!

Sözcü manşet attı CHP yalanladı: Dikkat fonunuz kesilmesin!

CHP’li Bozbey çark etti, topu millete attı: “Talep belediye başkanlarından değil kamuoyundan geldi”

CHP’li Bozbey çark etti, topu millete attı: “Talep belediye başkanlarından değil kamuoyundan geldi”

