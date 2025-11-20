CHP’li belediye başkanı fena rezil oldu: Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışırsan olacağı bu

Son dönemde yolsuzluk, hırsızlık ve kara para aklama gibi bir dizi usulsüzlükle çalkalanan CHP’deki skandallara yenisi eklendi. 2024 yerel seçimleri öncesinde, su taşkınlarını kullanarak dönemin AK Partili Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu eleştiren CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, tam 20 ay sonra aynı eleştirilerin hedefi oldu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ekrem Faruk Civelekoğlu, Gedikkaya Mahallesi'ndeki suyla dolan alt geçitte çizme giyip eline su yatağı alarak bir video çekti. Civelekoğlu, CHP’li başkanın seçim döneminde verdiği “gerçek belediyecilik” mesajlarını hatırlatarak, “Buradan geçmek mümkün değil; ancak su yatağıyla yüzebilirsiniz” sözleriyle Köse’ye gönderme yaptı.

CHP'NİN YOLSUZLUK KARNESİNE BİR DE İCRAATSIZLIK EKLENDİ

2024 yerel seçimleri öncesinde CHP'nin belediye başkan adayı olan Fuat Köse, Gedikkaya Mahallesi'nde su dolan alt geçitte video çekerek dönemin AK Partili Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu eleştirmişti. Aradan geçen 20 ay sonra aynı alt geçidi yine su bastı. Bu kez AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ekrem Faruk Civelekoğlu çektiği video ile yaşananları eleştirdi. Ayağında çizme, elinde ise su yatağı ile video çeken Civelekoğlu, alt geçitte oluşan su birikintisini göstererek, "Bundan tam 20 ay önce CHP'nin belediye başkan adayı, bugün ise belediye başkanı olan kişi gerçek belediyecilikten bahsediyordu. Şehrin içindeki su birikintilerinden söz ediyordu. Burası Gedikkaya Mahallesi, şehrin merkezi. Her gün yüzlerce insanın geçtiği bir nokta. Belediyenin Park ve Bahçeler yerleşkesinin hemen yanında. Maalesef karşımızdaki tablo bu. Buradan geçmek mümkün değil, ancak su yatağıyla yüzebilirsiniz" dedi.