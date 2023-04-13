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Siyaset CHP'li belediye, AK Partili belediyenin hizmetini böyle sahiplendi!
Siyaset

CHP'li belediye, AK Partili belediyenin hizmetini böyle sahiplendi!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 14:05:00 -
CHP'li belediye, AK Partili belediyenin hizmetini böyle sahiplendi!

CHP'li İstanbul Maltepe Belediyesi, Malatya'da depremzedeler için AK Parti Sancaktepe Belediyesi tarafından hazırlanan konteyner kente çöktü. Belediye tarafından konteyner kentin girişine, kendi hizmetleriymiş gibi afiş asıldı.

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli çifte felaketin ardından yaralar sarılıyor. Yetkililer, depremzedeler için kolları sıvarken 11 ilde çadır ve konteyner kentler kuruldu. Belediyeler de depremzedeler için taşın altına eline koydu ve birçok bölgeye konteyner kent kurdu.

AK Partili Sancaktepe Belediyesi de Malatya Doğanşehir'e konteyner kent kurmuştu. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü sosyal medya hesabından bir video paylaştı. CHP'li İstanbul Maltepe Belediyesi'nin Malatya'da depremzedeler için AK Parti Sancaktepe Belediyesi tarafından hazırlanan konteyner kente çöktüğü görüldü.

''KENDİ AFİŞLERİNİ ASMIŞLAR''

Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''AK Partili belediyelerin yaptığı hizmetlere çökmek konusunda çok mahirler, İstanbul’da bununla mücadele etmeye alıştık. Ancak deprem bölgesinde böyle bir şey yapmak ayıptır, yazıktır. Sancaktepe Belediyesi olarak depremin ilk gününden beri Doğanşehir’deyiz. Orada yeni bir mahalle kurduk. Şimdi de konteyner kentimize kendi afişlerini asmışlar. Deprem bölgesinde hala yapılacak çok iş var. Keşke enerjinizi bir işin ucundan tutmak için harcasanız. Yaşadığımız bu olayı kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.''

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