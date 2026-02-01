CHP'li belediye Adana'yı kaderine terk etti! Köstebek yuvasına dönen yollara vatandaş 'lastikli' neşter vurdu

Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Caddesi üzerinde oluşan derin çukurlar nedeniyle çok sayıda aracın lastiği patlarken, motosiklet sürücüleri ise ölümle burun buruna geldi.

Adana'da cuma günü gece başlayan ve iki gün devam eden yağmur hayatı felç etti. Yağmur sonrasına yoldaki çukurlar da su ile dolunca sürücüler zor anlar yaşadı. Çukurların onarılması için vatandaşların daha önce Adana Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapmasını rağmen merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa ve Yavuzlar mahallelerinden geçen Kışla Caddesi'ndeki çukurlar uzun süredir onarılmadı. Asfaltın çöktüğü cadde, özellikle motosikletliler için büyük tehlike oluşturuyor.

VATANDAŞLAR YOLLARA OTOMOBİL LASTİĞİ YERLEŞTİRDİ

CHP'li belediyeden sonuç alamayan vatandaşlar, muhtemel kazaların önüne geçmek için kendi imkânlarıyla çukurları doldurdu. Tehlikeli noktaya ise eski bir otomobil lastiği yerleştirilerek sürücüler uyarılmaya çalışıldı.

"BİZ VİCDANEN RAHATSIZ OLUYORUZ"

Esnaf Abdullah Sertleroğulları yaşanan duruma tepki göstererek, "Motosikletliler bu yolda yolun içine düşüyor. Asfalt çökmüş durumda. Biz vicdanen rahatsız oluyoruz. Kaza olduğu için böyle bir önlem aldık. Lastiği gören kaçıyor. Belediyeyi arkadaşlar aramış ama ilgilenen yok" dedi.

"GEÇİCİ ÖNLEMLERLE CAN GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bir diğer mahalle sakini Necmi Acet ise, "Bu yolu biz doldurduk. Belediye burayla ilgilenmiyor. Bir an önce bu yolun düzeltilmesini istiyoruz. Lastik olan yerde çukur var, motosikletliler düşüyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, geçici önlemlerle can güvenliği sağlamaya çalıştıklarını belirterek, Kışla Caddesi'nde kalıcı ve güvenli bir yol çalışmasının bir an önce yapılmasını talep ediyor.