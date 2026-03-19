Diplomasi trafiği hızlanıyor: Dışişleri Bakanı Fidan Katar yolcusu
Bölgedeki sıcak gelişmeler üzerine diplomatik temaslarını artıran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’daki temaslarının ardından bugün Katar’ı ziyaret edecek. Savaşın durdurulması ve kalıcı sükunetin sağlanması hedeflenen ziyaret kapsamında, Fidan’ın bölge ülkeleriyle kritik istişarelerde bulunması bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın bugün Katar'ı ziyaret edeceği ifade edildi. Fidan, dün, bölgedeki son gelişmeler üzerine Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde başkent Riyad'da düzenlenen toplantıya katılmıştı.
Bakan Fidan, 17 Mart'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Savaşın durdurulması için atılabilecek adımları görüşmek üzere yakında bir bölge ziyaretim olacak. Yarından itibaren bölge ziyaretine çıkıyorum. Bölge ülkeleriyle bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.