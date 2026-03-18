Gözler yollardaydı, geri döndüler!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gözler yollardaydı, geri döndüler!

Zorlu geçen kış mevsiminin ardından Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde leylekler, baharın gelişiyle birlikte köylere dönerek çatı ve direklerdeki yuvalarına yerleşti.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde kışın ardından özlenen görüntü yeniden ortaya çıktı. Kentte çetin geçen kışın ardından bazı bölgelerde hava sıcaklığı artmaya başladı.

 

Yuvalarına döndüler

Mazgirt'te de karların erimesiyle araziler çiçeklerle renklendi ve baharın müjdecisi leylekler yuvalarına geldi.

 

Özellikle Uzunçayır Baraj Gölü kıyısındaki köyleri mesken tutan leylekler, evlerin çatılarına ve elektrik direklerine kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdürüyor.

 

Kar nedeniyle bozulan yuvalarını ağaç dallarıyla onaran leylekler, günün belirli saatlerinde sulak alanlarda ve tarlalarda yiyecek arıyor.

Sonbahara kadar köylerde konaklayacak olan leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere doğru göç edecek.

 

