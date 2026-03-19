UEFA ülke sıralamasında kritik tablo! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Temsilcimiz Galatasaray, Liverpool'a 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 4-0 mağlup oldu ve Avrupa macerası son buldu. Bu sonuçla Türkiye'den Avrupa'da mücadele eden tek takım Samsunspor kaldı. Yakın rakip olan Çekya'da ise Sigma Olomouc ve Sparta Prag takımları yoluna devam ediyor. Samsunspor'un Avrupa'ya veda etmesi durumunda, Çekya'nın son 16 turu ve çeyrek finaldeki skorlarına göre Türkiye'yi ülke puanında geride bırakma ihtimali bulunuyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 4-0 kaybederek Avrupa'ya veda etti.
UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ
Mücadelenin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye'den ülkemizi temsil eden sadece Samsunspor kalırken, en yakın rakibimiz olan Çekya'da ise Sigma Olomouc ve Sparta Prag, yoluna devam ediyor.
ÇEKYA, TÜRKİYE'Yİ GERİDE BIRAKABİLİR
Rayo Vallecano deplasmanına 3-1'lik dezavantajla çıkacak olan Samsunspor, Avrupa'ya veda etmesi durumunda rakibimiz Çekya, son 16 turu ve çeyrek finalde alacağı skorlara göre Türkiye'yi geride bırakabilir. Çek ekibi Sigma Olomouc, 0-0'ın rönvaşında Mainz'a konuk olacak. Sparta Prag ise 2-1 yenildiği maçın rövanşında AZ Alkmaar'ı konuk edecek.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere: 114.686
2- İtalya: 98.874
3- İspanya: 94.421
4- Almanya: 89.759
5- Fransa: 81.355
6- Portekiz: 70.966
7- Hollanda: 67.345
8- Belçika: 62.250
9- TÜRKİYE: 51.475
10- Çekya: 48.525
11- Yunanistan: 47.912
12- Polonya: 46.250