Resmi Gazete'de gece yarısı mesaisi: Adalet Bakanlığı ve üniversitelerde dev operasyon!

19 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/86 sayılı kararname, bürokraside geniş çaplı bir değişimin fitilini ateşledi. Adalet Bakanlığı bünyesindeki genel müdürlüklerin neredeyse tamamında isimler değişirken, eş zamanlı olarak akademik camiada da önemli atamalar yapıldı.

ADALET BAKANLIĞI’NDA YENİ DÖNEM

Bakanlık bünyesinde Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel gibi ana birimlerin genel müdürleri ile Teftiş Kurulu Başkanı görevden alındı. Yerlerine atanan Hazım Aslancı, Erdinç Avşar ve Çelebi Yılmaz gibi isimlerle bakanlık yönetiminde yeni bir sayfa açıldı. Ayrıca Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’na Metin Yıldırım’ın atanmasıyla yargı eğitiminde de nöbet değişimi gerçekleşti.

REKTÖRLÜK KOLTUKLARI DOLDU

Akademik kanatta ise Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kapadokya, Yüksek İhtisas, Kadir Has ve Sabahattin Zaim üniversitelerine rektör atamaları yapıldı. Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda resmiyet kazandı.

ADALET BAKANLIĞI'NDA YENİ ATAMA LİSTESİ

Ceza İşleri Genel Müdürü: Hazım ASLANCI

Hukuk İşleri Genel Müdürü: Erdinç AVŞAR

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü: Çelebi YILMAZ

Personel Genel Müdürü: Cahit Cihad SARI

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü: Mücahit GÜLSEN

Bilgi İşlem Genel Müdürü: Mehmet Murat TUZCU

Teftiş Kurulu Başkanı: Murat GÜLAC

İcra İşleri Dairesi Başkanı: Yusuf KILIÇ

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı: Murat AKINBİNGÖL

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı: Berkay ALTUĞ

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı: Metin YILDIRIM

BEŞ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATAMASI