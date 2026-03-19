Resmi Gazete'de gece yarısı mesaisi: Adalet Bakanlığı ve üniversitelerde dev operasyon!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararlarla Adalet Bakanlığı'nın üst düzey yönetimi baştan aşağı yenilendi. Aralarında Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürlerinin de bulunduğu 10 kritik isim görevden alınırken, 5 üniversitenin rektörlük koltuğuna yeni isimler oturdu.
19 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/86 sayılı kararname, bürokraside geniş çaplı bir değişimin fitilini ateşledi. Adalet Bakanlığı bünyesindeki genel müdürlüklerin neredeyse tamamında isimler değişirken, eş zamanlı olarak akademik camiada da önemli atamalar yapıldı.
ADALET BAKANLIĞI’NDA YENİ DÖNEM
Bakanlık bünyesinde Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel gibi ana birimlerin genel müdürleri ile Teftiş Kurulu Başkanı görevden alındı. Yerlerine atanan Hazım Aslancı, Erdinç Avşar ve Çelebi Yılmaz gibi isimlerle bakanlık yönetiminde yeni bir sayfa açıldı. Ayrıca Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’na Metin Yıldırım’ın atanmasıyla yargı eğitiminde de nöbet değişimi gerçekleşti.
REKTÖRLÜK KOLTUKLARI DOLDU
Akademik kanatta ise Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kapadokya, Yüksek İhtisas, Kadir Has ve Sabahattin Zaim üniversitelerine rektör atamaları yapıldı. Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda resmiyet kazandı.
ADALET BAKANLIĞI'NDA YENİ ATAMA LİSTESİ
-
Ceza İşleri Genel Müdürü: Hazım ASLANCI
-
Hukuk İşleri Genel Müdürü: Erdinç AVŞAR
-
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü: Çelebi YILMAZ
-
Personel Genel Müdürü: Cahit Cihad SARI
-
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü: Mücahit GÜLSEN
-
Bilgi İşlem Genel Müdürü: Mehmet Murat TUZCU
-
Teftiş Kurulu Başkanı: Murat GÜLAC
-
İcra İşleri Dairesi Başkanı: Yusuf KILIÇ
-
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı: Murat AKINBİNGÖL
-
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı: Berkay ALTUĞ
-
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı: Metin YILDIRIM
BEŞ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATAMASI
-
KSÜ Rektörü: Prof. Dr. İbrahim Taner OKUMUŞ
-
Kapadokya Üni. Rektörü: Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR
-
Yüksek İhtisas Üni. Rektörü: Prof. Dr. Şebnem KAVAKLI
-
Kadir Has Üni. Rektörü: Prof. Dr. Ayşe BAŞAR
-
Sabahattin Zaim Üni. Rektörü: Prof. Dr. İsmail LÜÇÜK
Siyaset
