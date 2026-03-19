28 Şubat’ın Mağrurları Değil, Mağdurları Reis’in Yanında! Erdoğan’dan Medyaya "Beşinci Kol" Uyarısı

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü yazısında iftarın kodlarını analiz ederek, eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşan cuntacı medya düzeninin nasıl tarihe gömüldüğünü hatırlattı.

"Muhtar Bile Olamaz" Diyenler Çöplüğe, Akit Beştepe’ye!

Bir dönem "Muhtar bile olamaz" manşetleriyle Erdoğan’ı ve millet iradesini imha etmeye çalışan kirli odakların aksine; 28 Şubat’ın en karanlık günlerinde dik duran, hapis ve kapatma tehditlerine rağmen geri adım atmayan Akit, bugün milletin sofrasında onurlandırıldı.

Başkan Erdoğan’dan Medyaya "Beşinci Kol" Uyarısı

İftarda davetlilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya üzerinden yürütülen operasyonlara karşı kararlılık mesajı verdi. Eski dönemlerin "manşetlerle hükümet deviren" vesayetçi yapısının bir daha hortlamasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, milli medyadan daha aktif rol beklediğini şu sözlerle ifade etti:

"Ülkemize yönelik beşinci kol faaliyetlerini, algı mühendisliklerini, Türkiye’nin imaj ve itibarını hedef alan karalama kampanyalarını sizlerin de güçlü desteğiyle daha kolay ve hızlı engelleyeceğimize inanıyorum."

Vesayetçi Medyanın Figüranları Mazi Oldu

Murat Alan yazısında, bugün Beştepe’deki sofrada halka parmak sallayan, darbecilere çanak tutan kalemlerin değil; millete ram olan, hakikati haykıran dava adamlarının yer aldığını belirtti. Erdoğan’ın "İmtiyazlarını kaybedenler rahatsız olsa da o eski günlerin geri gelmesine müsaade etmeyeceğiz" sözleri, bir dönemin medya baronlarına indirilmiş en sert tokat olarak kayıtlara geçti.

Hakikat Savaşı Tüm Cephelerde Sürüyor

Beştepe’deki bu anlamlı buluşma, sadece bir iftar programı değil, aynı zamanda milli iradenin zafer ilanı niteliğindeydi. 28 Şubat’ın baskılarına boyun eğmeyen irade ile o günlerin mazlumu bugün dünya lideri olan Erdoğan’ın aynı sofrada buluşması, Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin en somut göstergesi oldu.

