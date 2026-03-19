CNN Sunucusundan itiraf geldi: ABD'nin kirli planı İran kayasına çarptı!

Haber programcısı Amanpour, savaşın başında ABD ve İsrail’in asıl hedefinin, Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alarak İran yönetimini hızla dağıtmak olduğunu belirtti. 28 Şubat’ta Hamaney’in karargâhına düzenlenen ve ölümüyle sonuçlanan saldırı, Batı istihbaratı tarafından büyük bir "zafer" gibi pazarlansa da beklenen siyasi neticeyi vermedi. Amanpour’a göre, Tahran yönetimi sanılanın aksine dağılmadı; aksine uzun süredir hazırladığı misilleme stratejisini anında devreye sokarak Washington’u şaşkına çevirdi.

Trump İran’ın Direncini Hafife Aldı

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın karşı koyma gücünü ve halkın direncini hesaba katmadığı vurgulandı. İran’ın İsrail’e, Amerikan üslerine ve bölgedeki stratejik ekonomik hedeflere yönelik başlattığı füze yağmuru, "savaş kısa sürede biter" diyen Pentagon hesaplarını altüst etti. Amanpour, taktiksel başarıların stratejik bir sonuca dönüşmediğini itiraf ederek, ABD’nin sahada tıkandığını resmen teyit etti.

"Zehirli Yağmur" Zulmü Halkı Öfkelendirdi

Savaşın insani boyutuyla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise CNN muhabiri Fred Pleitgen’in sahadan aktardığı bilgiler oldu. Tahran yakınlarındaki yakıt depolarına düzenlenen bombardımanın ardından bölgede "zehirli yağmur" olayının yaşandığı ortaya çıktı. Başlangıçta değişimi umut eden bir kesim olsa da sivil altyapıların vurulması ve sağlık sorunlarının baş göstermesi, İran halkının işgalci saldırılara karşı büyük bir öfke duymasına neden oldu.

Kültürel Mirasa Saldırı Geri Tepti

İran halkının kendi yönetimi ile devam eden bombardımanlar arasında sıkıştığını belirten Amanpour, özellikle tarihi ve kültürel alanlara verilen zararın toplumda onarılmaz yaralar açtığını söyledi. Amerikan istihbarat kaynakları da itiraf niteliğinde bir gerçeği paylaştı: İran rejiminin çökmekte olduğuna dair sahada henüz hiçbir somut işaret bulunmuyor.

Diaspora Bölünmüş, Batı Şaşkın

Amanpour, İran dışındaki muhalefetin ve diasporanın kendi içindeki kavgalar nedeniyle etkisiz kaldığına değinirken, İsrail’in Lübnan’da yeni cepheler açmasının bölgedeki belirsizliği körüklediğini ifade etti. Batı medyasının en güçlü isimlerinden birinin yaptığı bu "başarısızlık" itirafları, ABD-İsrail ittifakının bölgeyi ateşe atma planlarının nasıl bir bataklığa saplandığını kanıtlar nitelikte.