Galatasaray, Anfield Road'da yıkıldı! Liverpool 4-0 kazandı İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı Suriye’de kimyasal temizlik zamanı: Türkiye "Özgürlüğün Nefesi"ne katıldı! Siyonistler bunu ilk kez yaptı! İran'ın o bölgesine saldırdı Katar'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu Türkiye ile Katar arasında yüksek askeri temas Miting meydanında "yarım ekmek döner" usulü siyaset! Özgür Özel konuştu, şarkıcılar araya girdi, millet ne dinlediğini şaşırdı! Mescid-i Aksa İmamı, Erdoğan'ı övdü Öğretmene el uzatan, milletin istikbaline kastetmiştir! İletişim Başkanı Duran'dan eğitim camiasına "çelikten" kalkan! Tevfik Diker, Akit'i hedef alan Özgür'ü yerin dibine soktu
Dünya
Gözünü Güney Pars doğal gaz sahasına dikti! Sarı şeytan Trump’tan İran’a kan donduran tehdit: Katar’a saldırı yapılırsa haritadan sileriz

Dünyayı ateşe atan ABD Başkanı Donald Trump, kalleşçe vurulan Güney Pars gaz sahası üzerinden İran’ı açıkça tehdit etti! Siyonist ortağının yaptığı alçak saldırıyı "küçük bir bölüm" diyerek küçümseyen Trump, İran’ın Katar’a yönelik meşru müdafaasını bahane ederek soykırım vari bir yıkım vaat etti: "Güney Pars’ın tamamını havaya uçururuz!"

Orta Doğu’da vahşetin mimarı olan Sarı Şeytan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı küstah paylaşımlarla tansiyonu imha noktasına taşıdı! İsrail’in İran’ın enerji damarı Güney Pars’a düzenlediği alçak saldırıyı savunan Trump, İran’ı daha önce görülmemiş bir şiddetle tehdit etti. Kendi elleriyle besledikleri Siyonist terörün saldırısından habersizmiş gibi davranan Trump, Katar’ın enerji tesislerini kalkan yaparak İran’ın geleceğini yok etmekle tehdit savurdu.

Trump, İran Katar'a saldırmadıkça İsrail'in Pars gaz sahasına saldırı düzenlemeyeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran Katar'a saldırmadığı sürece İsrail'in Güney Pars gaz sahasına başka saldırı düzenlemeyeceğini ancak Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısı yeniden hedef alınırsa ABD'nin Güney Pars gaz sahasının tamamını yok edeceğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars doğal gaz sahasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'in "Orta Doğu'da yaşananlara duyduğu öfkeyle" İran'daki Güney Pars doğal gaz sahasına saldırı düzenlediğini savunan Trump, tesisin "nispeten küçük bir bölümü"nün vurulduğunu öne sürdü.

Trump, ABD'nin saldırı hakkında hiçbir şey bilmediğini, Katar'ın ise hiçbir şekilde bununla ilgisi olmadığını ve saldırının gerçekleşeceğinden haberi olmadığını savunarak İran'ın bunu ve saldırıyla ilgili diğer gerçekleri bilmediğini ve Katar'ın LNG gaz tesisinin bir kısmına "haksız" ve "adaletsiz" şekilde saldırdığını iddia etti.

İran, Katar'a saldırmaya karar vermedikçe, İsrail tarafından Güney Pars gaz sahasına yönelik başka hiçbir saldırı gerçekleştirilmeyeceğini belirten Trump, "Böyle bir durumun olması halinde ise ABD, İsrail'in yardımı veya onayı olsun ya da olmasın İran'ın daha önce hiç görmediği veya tanık olmadığı güç ve şiddetle Güney Pars gaz sahasının tamamını havaya uçuracaktır." ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın geleceği üzerinde yaratacağı uzun vadeli etkiler nedeniyle bu düzeyde bir şiddet ve yıkıma izin vermek istemediğini ancak Katar'ın LNG'si tekrar saldırıya uğrarsa, bunu yapmaktan çekinmeyeceğini ifade etti.

Basra Körfezi'nde yer alan ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars sahası, dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından biri olarak kabul ediliyor ve her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik önem taşıyor.

GÜNEY PARS VE RAS LAFFAN TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR

İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirilmişti.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği aktarılan saldırıda doğal gaz sahasının 3'üncü ve 6'ncı fazlarının vurulduğu belirtilmişti.

Katar Enerji de dün ülkenin en önemli LNG tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu açıklamıştı.

Katar, bugün Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurmuştu.

İran misillemeye devam ediyor! Askeri deniz üssüne İHA saldırısı
İran misillemeye devam ediyor! Askeri deniz üssüne İHA saldırısı

Dünya

İran misillemeye devam ediyor! Askeri deniz üssüne İHA saldırısı

Suudi Arabistan'dan sert açıklama! "İran yanlış hesap yapıyor"
Suudi Arabistan'dan sert açıklama! "İran yanlış hesap yapıyor"

Dünya

Suudi Arabistan'dan sert açıklama! "İran yanlış hesap yapıyor"

Suudi Arabistan İran’dan atılan 8 İHA'yı vurdu
Suudi Arabistan İran’dan atılan 8 İHA'yı vurdu

Dünya

Suudi Arabistan İran’dan atılan 8 İHA'yı vurdu

İran enerjiyi hedef alıyor! Basra Körfezi'ne füze saldırısı
İran enerjiyi hedef alıyor! Basra Körfezi'ne füze saldırısı

Dünya

İran enerjiyi hedef alıyor! Basra Körfezi'ne füze saldırısı

ABD güncel bilançoyu açıkladı: İran’da 7 bin 800 hedef vuruldu!
ABD güncel bilançoyu açıkladı: İran’da 7 bin 800 hedef vuruldu!

Dünya

ABD güncel bilançoyu açıkladı: İran’da 7 bin 800 hedef vuruldu!

İran’dan Katar’a Yeni Füze Saldırısı
İran’dan Katar’a Yeni Füze Saldırısı

Dünya

İran’dan Katar’a Yeni Füze Saldırısı

Katar'dan İran'a Sert Tepki: "Tüm Kırmızı Çizgiler Aşılmıştır"
Katar'dan İran'a Sert Tepki: "Tüm Kırmızı Çizgiler Aşılmıştır"

Yerel

Katar'dan İran'a Sert Tepki: "Tüm Kırmızı Çizgiler Aşılmıştır"

Yorumlar

Fikret Türk

Neyi siliyorsun pis kefere elinde daksil mi var Rabbim seninle beraber itrail gavurunuda öyle bir sikecek ki cehennem i doldurasınızda bir Allah diyene yer kalmasın inşallah
