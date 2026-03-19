Siyonistler ölüyor! Çok sayıda ölü, binlerce yaralı!

Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. İşgal basınında yer alan bilgilere göre, savaşın başlangıcından bu yana 14 işgalci öldü, 3 bin 834 kişi yaralanarak hastanelere sevk edildi.

Bir gün önce açıklanan verilere göre yaralı sayısının 3 bin 727 olduğu hatırlatılırken son 24 saat içerisinde en az 107 kişinin daha yaralandığı kaydedildi.

Tel Aviv'e bağlı Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre ise savaşın başından bu yana en az 14 kişinin öldüğü bildirildi.

İŞGAL SANSÜR UYGULUYOR

Öte yandan siyonist rejimin savaşın gerçek bilançosuna ilişkin sıkı bir sansür uyguladığı, hedef alınan bölgelere ait görüntülerin paylaşılmasına kısıtlamalar getirdiği aktarıldı.

28 Şubat'tan bu yana ABD ve siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıları sürerken, söz konusu saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.