İçişleri Bakanlığından araçlardaki telefon tutucularla ilgili yeni açıklama: Spekülasyonlara inanmayın!

Bayram öncesinde APP, multimedya, telefon tutucu gibi konularda araç sahiplerine ceza kesileceğine ilişkin haberler endişeye yol açıyor.

APP ve multimedya konusunda cezai uygulama yapılmayacağına ilişkin açıklamaların ardından, telefon tutuculara yönelik de ceza uygulaması yapılmayacağı duyuruldu.

“VATANDAŞLARIMIZ, SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEMELİ”

İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri Hasan Öymez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Araçlardaki telefon tutucuların görüşü engellediği gerekçesiyle ceza kesileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla uygulama yönetmeliği hazırlığı devam ediyor. Vatandaşlarımız, Bakanlık açıklamaları dışındaki spekülasyonlara itibar etmemeli” dedi.

ÇİFTÇİ: “VATANDAŞLARIMIZ RAHAT OLSUNLAR”

Öymez, İçişleri Bakanı Çiftçi’nin; “Vatandaşlarımız rahat olsunlar, yani herhangi bir şekilde endişeye kapılmasınlar. Hem onların mutlu olabileceği, yani içlerine sinen hem de sürüş emniyetini sağlayabileceğimiz, ikisini bir arada gerçekleştirebileceğimiz bir yönetmelik hazırlayacağız inşallah” şeklindeki açıklamasını da paylaşarak vatandaşların içini ferahlattı.

