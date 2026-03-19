6 milyon euro'luk büyük fiyasko! Göndermek için yarış var...
Beşiktaş'ta Taylan Bulut'un geleceği netleşmeye başlıyor. Almanya'dan iki kulübün genç oyuncuya talip olduğu ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Taylan Bulut için transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Siyah-beyazlı oyuncuya Almanya'dan iki kulübün talip olduğu iddia edildi. Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre, genç futbolcuya ilgi gösteren kulüplerin oyuncu tarafıyla temas kurduğu ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.
Almanya'dan gelen ilginin somut bir teklife dönüşmesi halinde Beşiktaş yönetiminin transfer görüşmelerine resmi olarak dahil olacağı ifade ediliyor.
İddialara göre Taylan Bulut'un temsilcileri, Almanya'dan talip olan kulüplerle görüşmelere başladı. Öte yandan Bulut, sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon euro bedelle Beşiktaş'a transfer olmuştu. Beşiktaş'ta 9 maça çıkan Taylan Bulut, bu maçlarda 1 asist yaptı.
