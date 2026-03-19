Karahasanoğlu’nun yapay zekaya yönelttiği "Çanakkale’nin komutanları kimlerdi?" sorusuna verilen cevap, sistemin bile nasıl bir beyin yıkama operasyonuna maruz kaldığını gözler önüne serdi.

Rütbe Hiyerarşisi Yerle Bir: Bir Yarbay, Paşaların Önüne Nasıl Geçer?

Listede en başa Yarbay rütbesindeki Mustafa Kemal’i yazan yapay zeka; Esat Paşa, Cevat Çobanlı Paşa ve Fevzi Çakmak Paşa gibi korgeneral ve tuğgeneral rütbesindeki gerçek ordu komutanlarını geriye itti. Karahasanoğlu’nun "Bütün orduyu bir yarbay mı komuta ediyordu?" sorusu üzerine hatasını kabul eden yapay zeka, rütbe hiyerarşisindeki çarpıklığı itiraf etmek zorunda kaldı.

Yapay Zekanın "Nisan" Skandalı ve Tarihi Gerçekler

Haberin en çarpıcı kısmı ise 18 Mart Deniz Zaferi ile 25 Nisan Kara Savaşları arasındaki tarih karmaşasında yaşandı. Yapay zeka, Mustafa Kemal’in 18 Mart zaferindeki "stratejik katkısını" açıklayamayınca, Nisan ayında yaşanan olayları Mart ayına yamamaya kalkıştı. Ancak Karahasanoğlu’nun "Mart mı önce gelir, Nisan mı?" şeklindeki feraset dolu müdahalesiyle yapay zeka "Siz haklısınız" diyerek geri adım attı.

Yazıda, 18 Mart Deniz Zaferi yaşanırken Mustafa Kemal’in henüz sahneye çıkmadığı, asıl kahramanların Cevat Çobanlı gibi paşalar olduğu gerçeği bir kez daha vurgulandı.

"Cevat Paşa’yı Silip Mustafa Kemal’i Yazanlar Mosmor Olacak!"

Ali Karahasanoğlu, Kemalistlerin çocuklara ilkokuldan itibaren dayattığı bu ezberci ve tahrif edilmiş tarih anlayışına sert tepki gösterdi. Çanakkale’de rütbesi daha küçük olan bir ismi öne çıkarıp, ona emir veren üst rütbeli komutanları görmezden gelmenin büyük bir nankörlük olduğunu belirten Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cevat Çobanlı’yı silip yerine Mustafa Kemal’i yazanlar, tarihi gerçeklerle yüzleştiklerinde mosmor olurlar. Bizim bu tespitlerimiz nankörlük değildir; aksine, ordunun esas komutanlarına yapılan nankörlüğe dur demektir!"

İç Cepheyi Sloganlar Değil, Hakikatler Güçlendirir

Yapay zekanın bile sorgulandığında "haklısınız" diyerek hatasından döndüğü bir ortamda; Naim Babüroğlu ve Sinan Meydan gibi isimlerin gerçekleri konuşanları "Atatürk düşmanı" ilan ederek susturmaya çalışması, Kemalist despotizmin geldiği noktayı özetliyor.

