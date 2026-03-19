Pendik’te ‘yeni kanun’ tokadı: Araçtan inen magandaya 180 bin TL ceza
Pendik’te trafikte tartıştığı sürücüye tepki göstermek için aracından inen S.Ö., hayatının şokunu yaşadı! Sosyal medyaya düşen görüntüleri ihbar kabul eden emniyet güçleri, yeni Karayolları Trafik Kanunu’nu tavizsiz uyguladı. Araçtan inen sürücüye tam 180 bin TL ceza kesilirken, ehliyetine ve aracına da 60 gün süreyle el konuldu. Trafikte öfke kontrolü artık sadece sabır değil, cüzdan meselesi!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan trafikteki tartışma görüntülerine ilişkin inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalarda, 18 Mart'ta Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir sürücünün başka bir sürücüyle tartıştığı, bu sırada aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.
Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen S.Ö. (36) gözaltına alındı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, araç da 60 gün trafikten men edildi.
Şüphelinin, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.