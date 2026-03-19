Vay Özgür Özel vay... Benzinlikte rüşvet buluşması! Özgür Özel'den 20 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mal varlığı üzerinden kendisine yönelik iddialara sert yanıt verdi. Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Muhittin Böcek arasında Antalya Büyükşehir adaylığı için Manisa’da bir benzinlikte 20 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı yapıldığı iddiasını gündeme getirerek, “Özel bu konuları örtbas etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ekrem İmamoğlu'nun asrın yolsuzluğu davasında yargılanmasına odaklanmışken, bu süreci baltalamak isteyen CHP lideri Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek üzerinden asılsız iddialarla kamuoyunun dikkatini dağıtmaya çalışıyor. Özel'in iddialarına cevap veren Bakan Gürlek, "Bu Özgür Özel'in tamamen son dakika çırpınışları, amacı asrın yolsuzluk davasını perdelemek" dedi.

BAZ İSTASYONU KAYITLARI

Yolsuzluk davasından tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Muhittin Böcek'in, 15 Ocak 2024'te Manisa'daki baz istasyonu kayıtlarına dikkati çeken Bakan Gürlek, "Manisa'da benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Orada Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmaları da ortaya konuldu. Bunlar dosyada da var" ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek ayrıca Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu olduğunu da hatırlattı.

BÖCEK NASIL ADAY OLDU?

Özgür Özel'in iki noktayı perdelemek istediğini belirten Bakan Gürlek, "Birincisi asrın yolsuzluk davasını, ikincisi de 'Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te aday olmak için Manisa'daki bir benzin istasyonuna para vermeye gittiği' iddiasını. Bu para verme iddiasını perdelemeye çalışıyor" sözleri, Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde CHP'de yaşadıklarını akıllara getirdi. Bilindiği üzere Muhittin Böcek, pandemi döneminde geçirdiği rahatsızlıklar üzerine yeni dönemde aday olmaması için yoğun bir muhalefetle karşı karşıyaydı. Muhittin Böcek'in aday gösterilmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak bir anda durum değişti ve Muhittin Böcek aday gösterildi.

"30 MİLYON DEĞİL 3 MİLYON"

Bakan Gürlek, Özel'in kendisi hakkında sunduğu tapu belgelerinin hepsinin gerçek dışı ve sahte olduğunu belirterek, "Ama bu, Özgür Özel'in tamamen son dakika çırpınışları. Ben bunu yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum. Benim veremeyeceğim hesabım yok, hakimlik, savcılıkta zaten düzenli olarak mal bildiriminde bulunmak gerekiyor" diye konuştu. Gürlek, üzerine kayıtlı 4 taşınmazı bulunduğunu söyledi. Söz konusu taşınmazların değerlerine ilişkin de açıklama yapan Gürlek, "Güya bir ID numarası falan varmış ama o ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu, yazmıyor. Benim 4 tane taşınmazım var. Bu taşınmazların değerleri de belli. Biri Tuzla'da onun dediği gibi de 30 milyon lira da değil, 3-4 milyon lira. Hepsi yalan. O konuda zaten bugün manevi tazminat davası açacağız" dedi.

"HAYATIMDA LÜKSEMBURG'A HİÇ GİTMEDİM"

Bakan Gürlek, kendisine yönelik ortaya atılan yat iddialarına ilişkin ise hayatında Lüksemburg'a gitmediğini, yüzme dahi bilmediğini, pasaport kayıtlarında da bu yönde herhangi bir giriş-çıkış bulunmadığını ifade etti. Bu yöndeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan Gürlek, söz konusu iddiaları ortaya atanların bunu ispat edememesi halinde iftira kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bakan Gürlek'in, açıklamalarının

ardından, web tapuda üzerine kayıtlı taşınmazları gösteren belgenin kopyası gazetecilerle paylaşıldı.