Gündem Kendisine yapılan ağır hakaretlere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya Sürpriz Telefon: "Geçmiş Olsun Fatih"
Gündem

Kendisine yapılan ağır hakaretlere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya Sürpriz Telefon: "Geçmiş Olsun Fatih"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kendisine yapılan ağır hakaretlere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya Sürpriz Telefon: "Geçmiş Olsun Fatih"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatan gazeteci Fatih Altaylı’yı telefonla aradı. Kendisine yönelik sert eleştirileri ve yargılandığı davadaki "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla hafızalarda yer edinen Altaylı’yı arayan Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi alarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Beynindeki tümörün son dönemde hızla büyümesi üzerine operasyon geçiren Fatih Altaylı, ameliyatının başarılı geçtiğini duyurmuştu. Altaylı, daha önce yaptığı açıklamalarda hastalığının seyrine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulunarak, "Normalde üç yılda neredeyse hiç büyümeyen tümör, cezaevi sürecinde daha hızlı büyümüş görünüyor. Bunun stresle ilgisi olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Cezaevi Süreci ve Yargı Kararı

Fatih Altaylı, YouTube kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış ve bu kapsamda yaklaşık 6 ay tutuklu kalmıştı. Kamuoyunda sert muhalif tavrıyla bilinen Altaylı'nın, bu yargılama sürecinin ardından Cumhurbaşkanı tarafından aranması dikkat çekti.

"Zarif ve Kucaklayıcı Bir Tavır"

Görüşme sırasında Altaylı’nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçirdiği operasyon hakkında teknik bilgi verdiği ve nazik araması için teşekkür ettiği öğrenildi.

Tug

28 Şubat ta başörtülü çocuklara fahişeler diyen bu değil miydi? Sokaklarda gördüğü başörtülü çocukları, tutup karakola götüreceğini söyleyen

Şaka gibi

Türkiye 2026 hey gidi günler hey Bakalım daha neler göreceğiz
