Kendisine yapılan ağır hakaretlere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya Sürpriz Telefon: "Geçmiş Olsun Fatih"

Beynindeki tümörün son dönemde hızla büyümesi üzerine operasyon geçiren Fatih Altaylı, ameliyatının başarılı geçtiğini duyurmuştu. Altaylı, daha önce yaptığı açıklamalarda hastalığının seyrine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulunarak, "Normalde üç yılda neredeyse hiç büyümeyen tümör, cezaevi sürecinde daha hızlı büyümüş görünüyor. Bunun stresle ilgisi olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Cezaevi Süreci ve Yargı Kararı

Fatih Altaylı, YouTube kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış ve bu kapsamda yaklaşık 6 ay tutuklu kalmıştı. Kamuoyunda sert muhalif tavrıyla bilinen Altaylı'nın, bu yargılama sürecinin ardından Cumhurbaşkanı tarafından aranması dikkat çekti.

"Zarif ve Kucaklayıcı Bir Tavır"

Görüşme sırasında Altaylı’nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçirdiği operasyon hakkında teknik bilgi verdiği ve nazik araması için teşekkür ettiği öğrenildi.