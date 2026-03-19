Dünya Trump lobisinde yeni kriz: ‘MAGA' Öldü!’
Dünya

Trump lobisinde yeni kriz: ‘MAGA' Öldü!’

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump lobisinde yeni kriz: 'MAGA' Öldü!'

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent’in, İran ile yaşanan savaşı İsrail lobisinin bir tertibi şeklinde niteleyerek görevinden ayrılması, Vaşington siyasetinde bir kırılmaya sebep olmuştu. Bu istifanın yankıları sürerken, muhafazakâr kanadın ağır isimlerinden yükselen sert eleştiriler, "Önce Amerika" doktrinine bir darbe daha vurdu

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent’in, İran ile yaşanan savaşı İsrail lobisinin bir tertibi şeklinde niteleyerek görevinden ayrılması, Vaşington siyasetinde bir kırılmaya sebep olmuştu. Bu istifanın yankıları sürerken, muhafazakâr kanadın ağır isimlerinden yükselen sert eleştiriler, "Önce Amerika" doktrinine bir darbe daha vurdu

Eski Trump yönetimi yetkilisi Carrie Prejean Boller, katıldığı bir televizyon programında "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) hareketinin "öldüğünü" savundu. Boller, Başkan Donald Trump’ın dış politika kararlarında, özellikle İran savaşı meselesinde İsrail’in etkisinde kaldığını ifade etti.

 

“İşgal altında bir milletiz!”

Piers Morgan’ın programında konuşan Boller, bir zamanlar en yakın destekçisi olduğu başkanı artık yabancı bir figür olarak gördüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri’nin yabancı bir güç tarafından yönlendirildiğini iddia eden Boller, şu ifadeleri kullandı:

“Kendi hükümetimizin yabancı bir ülke tarafından işgal edildiği bir süreçten geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri başkanının kararları yabancı bir hükümetin tesiri altında kalıyor.”

Boller, mevcut askeri gerilimin ana kaynağı olarak Netanyahu’nun ABD’ye gerçekleştirdiği yoğun ziyaretleri işaret etti. Bu müdahalelerin doğrudan savaşa sebep olduğunu vurgulayan Boller, "Buraya neredeyse sekiz kez geldi. Bu durum bizler için utanç kaynağıdır," dedi.

Trump’ın sadık siyasi tabanında gözlemlenen bu ayrılık, eski müttefiklerin kamuoyu önündeki eleştirileriyle yeni bir boyuta ulaştı. Boller, MAGA hareketinin "ölüden de öte bir halde" olduğunu savunarak Amerikalıların büyük bir öfke içinde bulunduğunu dile getirdi.

MAGA, Make America Great Again (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) olan, ABD'nin ekonomik, askeri ve kültürel olarak eski gücüne kavuşmasını hedefleyen siyasi bir hareket olarak biliniyor.

israilin yıkılüşı, abd.nin kurtulş günü...
