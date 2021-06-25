CHP'li belediye Adalar'ı çöplüğe çevirdi

Skandalların adresi Adalar Belediyesi, temizlik işlerini de boşverdi. Büyükada ve Heybeliada'da yaklaşık bir aydır çöplerin toplanmadığını belirten vatandaşlar, asli görevini yerine getirmediğini belirttikleri belediyeye tepki gösterdi. Heybeliada'da toplanmadığı için tepe oluşturan çöpler yüzünden konteynerler görünmez hale geldi. Görüntü kirliliği ve kötü kokuyla birlikte sağlıklarının da tehlikeye atıldığını öne süren vatandaşlar, Adalar Belediyesi'ni suçladı. Vatandaşlar, çöplerin düzenli toplanması ve sokakların dezenfekte edilmesini istedi.

Büyükada'da da benzer görüntüler ortaya çıktı. Çöplerin yaklaşık bir aydır bulunduğu yerden kaldırılmadığı ve pis kokuların etrafa yayıldığı belirtildi. Önceki gün Büyükada'da yaşayan annesi Kadriye Gündüz'ü ziyaret eden oyuncu Bade İşçil de çöp rezaletini sosyal medya hesabından paylaştı. İşçil, adanın her köşe başında çöplerin biriktiğini ve toplanmadığını görünce isyan etti.

Çöp yığını fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, 'Burada bugün grev mi var?' dedim ama insanlar, 'Yok, belediyede çöp toplayacak adam yokmuş, ondan' diyor. Belli bu sene denize girilmeyecek Adalarda, ama yolda da yürünecek gibi değil" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketleyen İşçil'in paylaşımına Ada'da yaşayan birçok vatandaş da sosyal medyadan, "Belediye hiçbir hizmet sunmuyor. Geçen seneden beri her yer çöp kokuyor. Güzelim Adalar'da resmen rezalet yaşanıyor" diyerek tepki gösterdi.

