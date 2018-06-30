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CHP'li Bekaroğlu'ndan aşağılık tweet!

Terörle mücadelede büyük bir kararlılık gösteren Soylu'yu hedef alan Bekaroğlu, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın daha iyi olduğunu yazdı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:37
CHP'li Bekaroğlu'ndan aşağılık tweet!

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla HDP'yi destekleyen CHP, Batı'da verilen oylarla örgütün partisini Meclis'e taşıdı.

CHP'den HDP'ye yapılan güzellemeler artık Kandil'e taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, örgüte sempatisini açık bir şekilde yazdı.

CHP'YE GÖRE PKK DAHA İYİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla terörle mücadeyi yeni bir döneme sokan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Bekaroğlu, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ı övdü.

CHP'li vekil, "Süleyman Soylu, bu milletin birliği, bütünlüğü ve kardeşliğine terör örgütü lideri Karayılan'dan daha çok zarar vermiştir." diye yazdı.

TEPKİ YAĞIYOR

Bu küstah sözler, Bekaroğlu'nun takipçilerinin de tepkisini çekti.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 14:37
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